Éliminée en Coupe d’Italie par l’Inter, en difficulté en championnat et sous la menace d’une lourde sanction pour fraude comptable, la Juventus a arraché le partage face à Séville à la 97e minute grâce à un but de Gatti.

Après un quart d’heure équilibré lors duquel les deux gardiens, Szczesny et Bounou ont sorti le grand jeu face à Ocampos et Vlahovic, c’est finalement Séville qui s’est installé dans le camp turinois. Enfin, lancé en profondeur du côté droit, Ocampos centrait à ras de sol vers En-Nesyri, isolé à l’entrée de la surface et qui ne tremblait pour ouvrir la marque (0-1, 26e).

Sur leur lancée, les Sévillans auraient pu doubler la mise sur une frappe lointaine de Rakitic qui filait juste au-dessus. De son côté, la Juventus n’arrivait pas à déjouer le plan des Andalous et peinait à se montrer dangereuse.

Au retour des vestiaires, les Bianconeri revenaient avec de meilleures intentions. Mais s’ils arrivaient à approcher du rectangle andalou, ils ne parvenaient pas à mettre Bounou à contribution, hormis sur une frappe lointaine d’Iling qui forçait le gardien marocain à se détendre.

Mais alors qu’on s’orientait vers une défaite turinoise, Gatti égalisait finalement sur coup de coin à la 97e minute de jeu !

L'AS Rome prend une option pour la finale

Dans l’autre rencontre de la soirée, l’AS Rome a assuré l’essentiel en s’imposant 1-0 à domicile face au Bayer Leverkusen. Le héros du match côté romain est le jeune Edoardo Bove.

Le début de match était équilibré avec des occasions de part et d’autre. Après 40 secondes, Andrich avait déjà l’occasion d’ouvrir la marque mais écrasait sa frappe. Au quart d’heure Hradecky réalisait un arrêt extraordinaire sur une tête d’Ibañez.

En début de deuxième période, les Romains passaient tout près de l’ouverture du score suite à un coup franc magnifiquement botté par Pellegrini. Mais Tapsoba sauvait les siens en intervenant juste devant Ibañez. Les hommes de José Mourinho concrétisaient leur légère domination par un but quelques minutes plus tard au terme d’une magnifique occasion collective. Si la frappe d’Abraham était bien arrêtée par Hradecky, Bove suivait pour placer les Romains aux commandes.

Quelques instants plus tard, Hradecky se montrait encore décisif face à Abraham pour laisser son équipe dans la rencontre.

Les Allemands poussaient en fin de match pour égaliser. Mais la plus grosse occasion intervenait après une grosse mésentente entre Rui Patricio et Ibañez. Frimpong qui traînait par là tirait en première intention mais Cristante sauvait le ballon sur la ligne.