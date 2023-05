L'autre regard: quand Leicester imite Parme, La Corogne ou Kaiserslautern

En foot, comme dans la vie, les vérités d’un jour ne sont pas celles du lendemain. L’exemple de Leicester est là pour le rappeler. Nul n’a oublié la fabuleuse épopée de l’équipe de Claudio Ranieri, lauréate de la Premier League en 2016. Il s’agissait d’un exploit phénoménal pour un club qui ne faisait absolument pas partie des favoris pour le titre et était même coté à 6 000 contre un chez les bookmakers en début de saison. Ce fut l’une des plus grandes surprises de l’histoire du football. Aujourd’hui, sept ans plus tard, les Foxes de Faes, Castagne, Tielemans et Praet occupent la dix-septième place du championnat anglais et sont virtuellement relégués. Grandeur et décadence. Et s’il devait valser en deuxième division, l’ex-club de Gary Lineker se retrouverait carrément en danger financièrement.