Le RWDM domine le RSCA Futures et assure son retour en Division 1A

A la 24e minute, Challouk servait Biron qui trouvait la lucarne anderlechtoise et libérait le stade (1-0). Quelques minutes plus tard il se voyait refuser un doublé pour hors-jeu. Mais une autre bonne nouvelle arrivait puisque le Club NXT ouvrait la marque face à Beveren.

A la 38e minute, De Wilde frappait sur la barre de Defourny et passait proche de l'égalisation. Le score n'évoluait plus avant la pause.

Dès le début de deuxième mi-temps, Beveren renversait le Club NXT et mettait la pression sur les Molenbeekois, qui se montraient moins dominants à partir de l'heure de jeu.

Le score n'évoluait plus et le RWDM pouvait fêter son titre et son retour en division 1A.