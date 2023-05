Standard - Westerlo: Bokadi forfait, Hautekiet titulaire

Cela fait beaucoup de conditions mais les Rouches peuvent au moins s’appuyer sur l’histoire, récente ou plus lointaine, pour se trouver des raisons d’espérer. Westerlo n’a gagné qu’une fois lors de ses 20 dernières visites à Sclessin (1-2, le 17 octobre 2015) alors que le Cercle reste sur quatre matchs sans défaite contre Gand, à Bruges.

À lire aussi

Voilà pour l’histoire et les séries. Mais il faudra faire la différence sur le terrain, ce que les Rouches ont du mal à faire ces dernières semaines, avec une entame de playoffs laborieuse (1 point sur 6), un but marqué en 180 minutes et des questions qui entourent l’équipe de départ en raison d’une suspension (Alzate), d’un forfait (Bokadi), d’une incertitude (Balikwisha) et de corps qui grincent (Zinckernagel et Cimirot).

Les certitudes sont les absences de Steven Alzate et de Merveille Bokadi. Le médian colombien, exclu contre Gand, devrait être remplacé par Filippo Melegoni comme cela avait été le cas au Cercle Bruges. Pour Bokadi, qui se plaignait de douleurs à l’aine, le test de vendredi matin n’a pas été concluant. Il manquera son premier match depuis la première journée de championnat.

Balikwisha toujours incertain

Pour compenser son absence, Ronny Deila devrait opter pour Ibe Hautekiet. Lucas Noubi, dont la suspension pour trois cartes jaunes avec le SL16 concerne aussi l’équipe A, ne peut être aligné et Nathan Ngoy revient à peine de blessure. C’est donc le défenseur brugeois qui honorera sa première titularisation.

Ce choix maintiendrait aussi Gojko Cimirot dans le milieu. Le Bosnien, embêté par une cuisse douloureuse, sera bien présent, tout comme Philip Zinckernagel, malgré un mollet qui tire. “Quand on n’a pas mal quelque part, en fin de saison, c’est qu’on n’a pas bien fait les choses”, a glissé l’entraîneur norvégien, qui connaît assez son joueur pour savoir jusqu’où il peut aller dans la douleur.

Il ne prendra, en revanche, aucun risque avec William Balikwisha, toujours perturbé par une douleur au pied. Il s’est testé ce vendredi, mais le doute n’est pas levé. Cihan Canak pourrait alors revenir en quatrième semaine (titularisations à Louvain et contre Gand, montée au jeu au Cercle Bruges).