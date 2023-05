Et si on parle de Nacer Chadli au passé avec les Diables rouges, c'est parce que l'ancien Anderlechtois a décidé de prendre sa retraite internationale, alors qu'Axel Witsel a fait de même ce vendredi.

C'est ce qu'il a annoncé à nos confrères de la RTBF juste après la rencontre face au Standard.

Questionné sur le choix de Witsel, un de ses amis proches, Nacer Chadli a révélé être bien au courant: "J’en avais parlé avec lui, donc j’étais au courant. Mais pour toute la Belgique, c’est un choc. Un joueur qui a 130 caps, qui a fait d’énormes prestations. Il a fait 15 ans en équipe nationale, ce n’est pas donné à tout le monde. Je pense qu’il a été fort déçu de sa non-sélection en mars. Il a pris le temps de réfléchir. C’est une grosse décision à prendre. Mais le choix lui revient. Il a pris sa décision et il faut que tout le monde la respecte", confie le milieu offensif

Nacer Chadli a ensuite évoqué son cas personnel au sein des Diables de Domenico Tedesco. C'est là qu'il a confié que les Diables et lui, c'était fini: "Pour moi, c’est fini de toute façon. On doit tourner la page. Cela a été une bonne période pour nous tous. La relève est là. Je suivrai leurs exploits. C’est officiel. Je dois encore le communiquer sur Internet mais j’ai donné beaucoup de mon temps. J’ai pris beaucoup de plaisir à jouer pour mon pays avec des joueurs qui sont devenus des amis, on a vécu des grands moments. Ma plus grande fierté ? Le bronze à la Coupe du monde. C’était historique. Cela va rester comme quelque chose de spécial pendant longtemps. La plupart des personnes me parlent de ce but face au Japon. Mais je suis resté 10-11 ans, je suis très fier de ce que j’ai fait avec ce groupe, en tant que joueur. Les deux Liégeois qui quittent ensemble l’équipe nationale, un symbole ? Oui, un peu…", confiait-il à Vincent Langendries, commentateur des Diables pour la RTBF.

Avant de conclure en évoquant la relève au sein de l'effectif noir-jaune-rouge: "Il y a de très bons joueurs, ils font devoir faire leurs dents, comme nous, on a dû le faire. On a démarré avec un groupe très jeune. On a pris de l’expérience, on s’est qualifié pour des tournois, on a fait une 3e place en Coupe du monde. J’espère qu’ils feront mieux que nous."