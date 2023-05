Ronny Deila fait son mea culpa après Standard-Westerlo : "C’est ma faute et je suis désolé pour l’équipe”

Comme tout le stade de Sclessin, Ronny Deila a pris un sacré coup sur la carafe lors de l’égalisation de Westerlo dans les arrêts de jeu, ce samedi. Mais il n’a pas blâmé ses joueurs. Au contraire, il a fait son mea culpa. “Le match a été équilibré et on ne méritait pas spécialement de mener de deux buts”, estimait le coach des Rouches. “Nous avons notamment très mal débuté la seconde période. Après la montée au jeu de Perica et Emond, on a commencé à attaquer plus et on a marqué. Mais après le but de Renaud, notre milieu s’est fatigué de plus en plus et j’aurais dû le renforcer. Je dois être critique envers moi-même : j’ai fait les mauvais choix. Je suis désolé pour les joueurs, qui ont tout donné. Ils ont eu un peu peur en fin de match mais l’attitude était bonne et il faut souligner la qualité de la finition des buts de Westerlo. Ce retour, je l’avais vu venir. Comme je l’ai dit : c’est ma faute. C’est dur à vivre mais c’est comme ça.”