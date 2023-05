Le Barça champion : un exploit signé Xavi, Laporta et les comptables du club

Depuis le sacre de 2019, il est vrai que le Barça a connu une période compliquée de son histoire. Avec d’abord trois échecs consécutifs derrière le Real et l’Atletico, mais surtout le départ de Lionel Messi et la descente aux enfers des finances du club.

Il y a deux ans, lorsque Joan Laporta a repris la présidence du club, le club croulait sous les dettes. Un énorme chantier économique a alors débuté pour ramener l’attractivité sportive. Avec d’abord l’arrivée de Xavi, précurseur de la suite.

On se souvient qu’en novembre 2021, l’ancienne gloire du club a dû reprendre une équipe laissée à la dérive par Ronald Koeman. L’équipe pointait à la 9e place de la Liga et l’effectif était totalement bancal. Mais Xavi est arrivé avec la même promesse que Joan Laporta : ramener le club au sommet.

Ses débuts ont été très corrects et le club a lentement remonté la pente grâce à plusieurs gros transferts intelligents (Aubameyang, Ferran Torres, Memphis Depay ou Eric Garcia), mais un déclic est survenu en mars 2022 lorsque le Barça a corrigé le Real Madrid chez lui (0-4). C'est à ce moment-là que les Blaugranas ont compris qu’ils pouvaient à nouveau rivaliser avec les meilleurs.

La suite, c’est aux comptables et experts financiers du club que Xavi la doit. Pour épurer les dettes et surtout débloquer des possibilités de recrutement, il a fallu innover. En mars 2022, un contrat à 70 millions d' € par an a été signé avec Spotify en rebaptisant le Camp Nou. Puis d’autres “leviers” ont été levés dans les mois suivants. Le club a par exemple cédé 10 % de ses droits TV de Liga au fonds américain Sixth Street pour plus de 200 millions d' €. Ou vendu des actifs, comme Barça studios, pour générer près de 500 millions d' € de revenus immédiats.

C’est ainsi qu’Andreas Christensen (Chelsea), Marcos Alonso (Chelsea), Jules Koundé (Séville), Franck Kessié (AC Milan), Raphinha (Leeds) et Robert Lewandowski (Bayern Munich) ont débarqué. Avec la réussite et la saison que l’on connaît. C’est d’ailleurs Lewandowski et Koundé qui ont inscrit trois des quatre buts de ce dimanche soir. La suite ? Le club va poursuivre ses innovations financières pour être encore plus compétitif l’an prochain… et tenter de ramener Lionel Messi.