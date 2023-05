Karim Benzema, le croqueur d’Anglais, revient dans son stade porte-bonheur

Dès son premier affrontement il y a dix ans, le Français s’est immédiatement senti à l’aise face aux Citizens. Il n’était sur le terrain que depuis 14 minutes lorsque son but a permis d’égaliser (87e : 2-2) juste avant que Cristiano Ronaldo n’offre la victoire au Real (3-2). Au match retour, c’est aussi lui qui a inscrit l’unique but madrilène sur la pelouse de l’Etihad Stadium (1-1). Le premier de sa série.

En réalité, Manchester City s’avère être la victime préférée de Benzema en Ligue des champions. Il a été décisif à huit reprises (6 buts et 2 assists) en huit matchs et a uniquement fait aussi bien contre Liverpool (7 buts et 1 assist). Mais c’est surtout sur la pelouse mancunienne que le Ballon d’or 2022 s’est montré le plus en forme.

On se souvient en particulier de la demi-finale aller de l’an dernière remportée par City (4-3), mais lors de laquelle KB9 a réussi un doublé qui a finalement pesé très lourd dans la balance finale. Au total, le Français a enregistré autant de buts à City (4) que de voyages effectués, faisant de l’Ethiad Stadium le terrain de Ligue des champions qui lui a le mieux réussi en déplacement.

De manière générale, les adversaires anglais lui ont très souvent souri. Seul Lionel Messi (27 buts) a marqué plus que Benzema (20) en Ligue des champions face aux clubs de Premier League. Ses 11 dernières réalisations ont d’ailleurs toutes été inscrites contre eux. Histoire de rappeler qu’Erling Haaland – qui n’a quant à lui jamais marqué face au Real – n’est pas le seul extraterrestre d’Europe.