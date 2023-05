Quatre nouveaux champions, des géants privés d’Europe et des grands clubs relégués : les enjeux du week-end en Europe

City et le PSG y sont presque

Le trône d’Angleterre leur semble déjà acquis. Un succès de Manchester City dimanche contre Chelsea et il sera officialisé. “Après avoir vu Arsenal sur la phase aller, je ne pensais pas que nous pourrions être champions à trois matchs de la fin, admet Pep Guardiola. J’espérais que nous puissions arriver au match retour contre Arsenal à domicile avec la possibilité de se rapprocher d’eux.”

Finalement, la folle série de onze victoires des Citizens aura eu raison des Gunners. Et Kevin De Bruyne et son équipe pourraient être sacrés quatre jours après avoir humilié le Real Madrid pour atteindre la finale de la Ligue des champions. Le triplé se rapproche, puisqu’il restera ensuite la finale de FA Cup le 3 juin contre Manchester United.

Un succès dimanche soir à Auxerre, conjugué à un faux pas de Lens à Lorient, offrirait au PSG son 11e titre de champion de France. “J’ai senti une grosse remobilisation générale de la part de tout le monde après Lorient (NdlR : défaite 1-3), assure Christophe Galtier. Le fait d’avoir fait un match assez abouti à Troyes et d’avoir pu gagner contre Ajaccio le week-end dernier, ça relâche un peu en pression. Nous allons jouer pour maintenir un écart et peut-être pour le titre.”

Au Portugal, Benfica peut aussi concrétiser définitivement son avance sur Porto (+4) dès ce dimanche… avec un titre qui pourrait se fêter sur la pelouse de son voisin du Sporting, dont le stade ne se trouve qu’à 4 kilomètres du sien. Une victoire ferait l’affaire.

Le titre du Bayern Munich dès ce dimanche paraît moins probable. Il lui faudrait battre Leipzig (3e) et surtout espérer une défaite de Dortmund à Augsbourg, en sachant que le BVB n’a perdu qu’un seul de ses 17 derniers matchs.

La C1 en danger

En attendant la décision lundi concernant la pénalité de points de la Juventus qui pourrait tout changer, la qualification du Milan AC pour la prochaine Ligue des champions pourrait tomber à l’eau dès ce week-end. Si l’Inter (3e) et la Lazio (4e) l’emportent et que les Rossoneri (5e) perdent, la messe sera dite.

La sentence sera la même pour Liverpool (5e) en cas de défaite contre Aston Villa et de victoire de Manchester United (4e) à Bournmeouth.

La bascule pour trois clubs

Le week-end pourrait s’avérer encore plus dramatique pour deux autres grands clubs : Stuttgart et Leicester City. La formation allemande serait condamnée à la relégation si Schalke 04 et Bochum gagnent et qu’elle laisse échapper les trois points à Mayence.

Avec leurs quatre Belges, les Foxes peuvent aussi être officiellement rétrogradés en D2 anglaise ce lundi, en cas de victoire d’Everton et de revers à Newcastle. Même constat pour Leeds qui devra battre West Ham et espérer qu’Everton ne l’emporte pas à Wolverhampton.