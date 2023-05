Les compos probables de Genk-Union: un retour de marque et quelques points d’interrogation

Pour ce match qui pourrait lui permettre d’écarter presque définitivement Genk de la course pour le titre, en cas de succès, Karel Geraerts a annoncé vendredi faire face à pas mal de points d’interrogation : “Teddy Teuma, Lazare Amani et Siebe Van Der Heyden ont des petits bobos. On verra comment ils réagiront à l’entraînement. Je ne m’attends pas à de gros problèmes mais nous verrons quand même ce samedi.” Rien de très alarmant, a priori, mais évoluer sans le capitaine serait évidemment très embêtant pour les Unionistes, vu le niveau retrouvé par Teuma ces dernières semaines (1 but et 3 passes décisives lors des deux derniers matchs).

Si son numéro 10 venait à être absent, Karel Geraerts pourrait demander à Lynen de jouer un cran plus haut, comme il le faisait la saison passée, et le remplacer par El Azzouzi ou Puertas. Idem en cas de forfait de Lazare. Si Van Der Heyden venait à manquer à l’appel, Machida pourrait le remplacer avec qualité.

Trésor de retour

Côté Genk, Wouter Vrancken peut se féliciter de récupérer son atout numéro un, Mike Trésor, suspendu la semaine passée et qui a manqué à son équipe. L’entraîneur des Limbourgeois pourrait aussi effectuer un changement à la pointe de son effectif en remplaçant le discret Samatta par Tolu Arokodare.

Quelques menacés de suspension

Rayon cartons jaunes, Siebe Van Der Heyden doit faire attention à ne pas prendre le troisième avertissement des playoffs qui le priverait du déplacement à l’Antwerp le dimanche suivant. À Genk, ils sont trois à être sous la menace d’une suspension : Arteaga, Munoz et Heynen.

