”J’irai jusqu’au bout contre les racistes, même si c’est loin d’ici” : encore victime de racisme, Vinicius envisage de quitter l’Espagne

Furieux, il a vivement réagi sur Instagram après la rencontre, dénonçant notamment le manque d’action de la Liga : “Ce n’était pas la première fois, ni la deuxième, ni la troisième. Le racisme est normal en Liga. La ligue pense que c’est normal, la fédération pense aussi que c’est normal et les adversaires l’encouragent.”

Mais une petite phrase du Brésilien a également donné du grain à moudre à la presse espagnole : “Je suis fort et j’irai jusqu’au bout contre les racistes. Même si c’est loin d’ici”, a ainsi déclaré Vinicius. Ce lundi, Marca indique également qu’un départ du Brésilien n’est pas à exclure.

Javier Tebas défend la Liga

Le média brésilien ESPN Brasil estime de son côté que, si l’entourage du joueur lui conseille de quitter le Real Madrid et l’Espagne, Vinicius n’a lui pas encore réellement envisagé cette option même s’il est très remonté contre la Liga et son président Javier Tebas.

Ce dernier n’a d’ailleurs pas apprécié les critiques du Brésilien : “Puisque ceux qui devraient le faire ne vous expliquent pas ce qu’il en est et ce que peut faire La Liga en cas de racisme, nous avons essayé de vous l’expliquer, mais vous ne vous êtes présenté à aucune des deux dates convenues que vous avez vous-même demandées”, a vivement réagi Tebas. “Avant de critiquer et d’insulter La Liga, vous devez vous informer correctement Vinicius. Ne vous laissez pas manipuler et assurez-vous de comprendre les compétences de chacun et le travail que nous avons fait ensemble.”

Voilà qui ne va pas motiver Vinicius à rester en Espagne.