”L’entraîneur aurait pu être plus dur avec nous parfois” : pour la première fois, certains Diables critiquent le travail de Martinez

Une vraie page s’est donc tournée. Pour le documentaire One for all, Witsel, Lukaku et Courtois sont revenus sur ce fiasco hivernal. Les trois piliers de l’ère Martinez n’ont d’ailleurs pas manqué de commenter le travail du Catalan. Et d’y émettre, une fois n’est pas coutume, quelques réserves sur le management de l’entraîneur. “L’entraîneur aurait pu être plus dur avec nous parfois. Nous l’avons rarement vu nerveux”, a expliqué Axel Witsel. “Il aurait pu nous pousser davantage, attirer l’attention sur les faits. Un footballeur doit être capable d’accepter les critiques”, a reconnu Romelu Lukaku.

S’ils reconnaissent le travail du coach, ils sont donc unanimes pour dire qu’il était temps de voir autre chose en équipe nationale. En revanche, les trois joueurs sont unanimes : il n’y a eu aucune bagarre dans le vestiaire des Diables. Ils contredisent donc la version de L’Equipe qui avait assuré qu’il y avait eu des échauffourées après la défaite contre le Maroc. “Foutaises”, a déclaré Lukaku. “Un mensonge”, répond Courtois. Le gardien adresse tout de même un tacle appuyé à la fédération. “Ils ont fait preuve d’amateurisme”, poursuit la Pieuvre. “Notamment à propos de la communication de crise qui a suivi.”

Cette communication a rendu crédible les affirmations du journal français. Ce qui a créé un climat médiatique délétère. “La presse était très négative, cela s’infiltre inconsciemment dans l’équipe”, assure Courtois. Tandis que Lukaku pense qu’il n’était pas possible “de devenir champion du monde si tout le monde est contre vous.”