Mohamed Salah exprime sa tristesse sur les réseaux sociaux : “Je suis totalement dévasté”

Mohamed Salah a marqué toute sa déception et sa tristesse sur les réseaux sociaux suite à cette non-qualification. L’international égyptien a tenu à s’expliquer auprès des fans des Liverpool. “Je suis totalement dévasté” a tout d’abord lancé l’attaquant. “Il n’y a aucune excuse. On avait tout ce qu’il fallait pour nous qualifier et on a échoué. À Liverpool, se qualifier pour la compétition est le strict minimum. Je suis désolé, mais il est trop tôt pour un message optimiste. Nous vous avons déçus et nous nous sommes déçus nous-mêmes.”