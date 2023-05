Les compos probables de Standard – Cercle Bruges : Hautekiet confirmé dans le trio, dernier match à Sclessin pour certains

Deux jours après l’annonce du départ de Ronny Deila vers le Club Bruges, le Standard doit en finir avec les Europe playoffs. L’ambiance sera sans doute particulière, et les supporters présents se rappelleront sans doute au “bon souvenir” de l’entraîneur norvégien. Avec Geoffrey Valenne pour entraîneur principal, les Rouches auront pour objectif de gagner enfin un match lors des deux dernières rencontres, et si possible contre le Cercle Bruges, ce samedi soir pour le dernier match à Sclessin.