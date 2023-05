Tout est relancé pour le titre : Genk gagne à Bruges et se laisse le droit de rêver ! (1-3)

Cette cuvée 2022/2023 est épique ! Le KRC Genk a bien saisi la perche tendue par l’Union Saint-Gilloise qui est allée faire match nul à l’Antwerp plus tôt ce dimanche. Et il y a certaines similitudes entre ces deux rencontres. Sur une jambe avec la blessure de Heynen, Tolu et la sortie de Trésor, les Limbourgeois ont été cherchés la victoire sur un but chanceux de Hrosovsky en fin de rencontre. En fin de rencontre, Paintsil a finalement marqué pour mettre son équipe à l’abri.