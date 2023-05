Bayern et PSG, des champions qui riment avec déceptions et remises en question

Oliver Kahn et Hasan Salihamidžić, le PDG et le directeur sportif du Bayern, peuvent témoigner de cette cruauté. Avant même que le club parvienne à renverser Dortmund lors de l’ultime journée, leur sort était déjà réglé. “La saison ne s’est pas déroulée comme nous l’aurions souhaité, surtout en deuxième partie. Nous avons vu des signes avant-coureurs, sur et en dehors du terrain, et avons décidé de nous séparer d’eux”, a expliqué ce dimanche le président Herbert Hainer après avoir remercié deux véritables légendes du club.

Les Bavarois évoluent en coulisses après ce onzième titre consécutif célébré dans les rues de Munich ce dimanche, mais ils ne devraient en revanche garder la même ligne de conduite sportive sous Thomas Tuchel. “Nous sommes absolument convaincus de Thomas Tuchel, c’est l’un des meilleurs entraîneurs d’Europe. Je lui ai parlé vendredi, il a été très compréhensif. Je ne vois pas pourquoi il ne continuerait pas à entraîner.”

Quelques départs sont à prévoir au sein de l’effectif, mais ce n’est rien à côté de ce qui attend le PSG, une nouvelle fois frustré de son parcours décevant en Ligue des champions et de son championnat moins dominé. Victorieux du onzième titre de champion de France de leur histoire (soit mieux que le record de Saint-Etienne), les Parisiens vont connaître un été agité.

Avec la fin des contrats de Lionel Messi et Sergio Ramos, mais aussi les potentiels transferts de Marco Verratti ou même Neymar. Ainsi que la très probable fin de collaboration avec le coach Christophe Galtier. Plusieurs noms de remplaçants (Luis Enrique, Xabi Alonso et José Mourinho) circulent d’ailleurs déjà.

Un temps annoncé à nouveau partant, Kylian Mbappé sera par contre bel et bien encore au club. “Je suis content, j’ai un contrat, l’année prochaine je serai là et je serai très content”, a-t-il lancé ce dimanche soir lors de la cérémonie qui l’a vu être sacré meilleur joueur de Ligue 1, tout en défendant le bilan de son club. Il ne faut pas négliger ce titre qui nous permet d’être propulsés au sommet du football français.”