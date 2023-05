Le FC Bruges est à vendre: "Nous étudions les meilleures opportunités pour préparer l'avenir"

Verhaeghe, le CEO Vincent Mannaert, Jan Boone (CEO de Lotus) et Peter Vanhecke (CEO de Castel Capital) détiennent 71,89% des parts du Club Bruges, regroupées dans la société Grizzly Sports. 23,26% des parts sont, elles, détenues par le fonds d'investissement américain Orkila Capita depuis deux ans.

Verhaeghe était devenu président du Club Bruges en 2011, succédant à Pol Jonckheere. Un an plus tard, il a transformé le club en SA pour devenir le nouveau propriétaire pour 15 millions d'euros.

"Nous étudions les meilleures possibilités"

Le Club Bruges a réagi mardi via communiqué à une possible vente du club par le président Bart Verhaeghe et d'autres actionnaires.

"Nous étudions stratégiquement les meilleures opportunités sur le marché. Pour l'instant, rien n'est encore concret"

"Le monde du football évolue rapidement. Au Club Bruges, nous préparons l'avenir depuis des années, en examinant toutes les possibilités qui peuvent renforcer durablement notre position de leader sur le marché belge et assurer l'avenir du club", ont précisé les champions de Belgique en titre.

Sans confirmer ou nier les informations rapportées par Sporza, le club rappelle que "la bonne gouvernance consiste à préparer l'avenir et c'est exactement ce que nous faisons aujourd'hui". "Avec Raine Group, nous étudions stratégiquement les meilleures opportunités sur le marché. Pour l'instant, rien n'est encore concret."