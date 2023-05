José Mourinho et Rome peuvent-ils priver Séville de sa 5e Europa League en dix ans ? (Direct à 21h)

Mais face à la Louve et au Special One se dresse le FC Séville, grand spécialiste de l’Europa League que les Andalous ont remporté à quatre reprises sur les neuf dernières éditions. Mieux encore, Séville a disputé six finales de C3 dans son histoire… et les a toutes remportées.

Pour cette finale, José Luis Mendilibar sera privé de Marcos Acuña, suspendu après son exclusion en demi-finale face à la Juventus.

Du côté de la Roma, Mourinho peut compter sur toutes ses forces vives à l’exception des blessés de longue date comme Karsdorp et Kumbulla.