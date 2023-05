Le noyau dur du RWDM menace John Textor: “Nous ferons arrêter tous les matchs jusqu’au retour de Thierry Dailly”

Les supporters du RWDM ont pris un sacré coup sur la tête ce mercredi au moment d’apprendre le départ forcé de leur président Thierry Dailly. Très vite, des messages de soutien à celui sans qui rien n’aurait été possible, ont fleuri sur les réseaux sociaux. Plusieurs de ces supporters appellent même au boycott de la prochaine saison et certains vont même plus loin en envoyant un message direct à John Textor.