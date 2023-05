Si les relations ont été tendues entre les deux hommes il y a quelques mois, si Thierry Dailly a failli quitter son poste de président en février dernier, les images et les discours du jour du titre du RWDM semblaient indiquer que les deux hommes s’étaient réconciliés. John Textor avait même confié qu’il n’était pas question de mettre Thierry Dailly dehors. “On est parfois en désaccord avec Thierry. Mais ce n’est pas quelque chose de négatif, c’est ça qui fait avancer le club. Je n’ai aucune intention de racheter ses parts pour être seul à bord. Il y a deux présidents dans ce club avec le même objectif. Si je dois encore me battre avec Thierry toute la saison prochaine pour arriver à quelque chose d’aussi beau que ce samedi soir (NdlR : le jour du titre), je le ferai. Et je suis prêt à le faire pour les dix prochaines années”, avait-il confié avec conviction le soir du titre.

Quelques semaines plus tard, le propriétaire du RWDM revient donc sur sa parole, comme il l’avait fait avec Jean-Michel Aulas, le célèbre président de Lyon, et se sépare de celui qui s’est battu durant tant d’années pour redonner ses lettres de noblesse au club molenbeekois.