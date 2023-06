1er, 2e ou 3e : une tout autre histoire en préliminaires de Coupe d’Europe… et un pactole UEFA oscillant entre 5 et plus de 20 millions €

”Pourrait” seulement, car ce n’est pas parce que le champion 2023 n’est pas automatiquement versé au premier tour de la C1 qu’il ne peut pas le rejoindre via les qualifications. Véritable parcours du combattant à une certaine époque, l’UEFA a depuis un moment divisé le sinueux chemin des qualifications en deux grands sentiers : un pour les champions des pays classés entre la 12e et la 55e place. Et un autre pour les seconds des nations plus prestigieuses (7e à 15e place) ou même les troisièmes des cinquième (France) et sixième (Portugal) ligues européennes.

Pas de Marseille… mais un épouvantail Galatasaray à éviter

Notre champion n’aura pas à se frotter à un Marseille, un Braga ou un PSV Eindhoven, donc. Il entrera au dernier tour préliminaire (barrages), où l’attendent les rescapés des deuxième et troisième tours qualificatifs : les champions du Danemark (Copenhague), de Chypre (Aris Limassol), de Croatie (Dinamo Zagreb), de République tchèque (Sparta Prague), mais aussi de Grèce (Panathinaikos) et surtout de Turquie, à savoir un Galatasaray qui fera figure d’épouvantail à absolument éviter. Le champion de Suisse (Young Boys de Berne) entre au même tour.

Tirage au sort le 7 août

Le coefficient des trois clubs belges encore concernés par le titre permet de déjà savoir que ni l’Antwerp, ni l’Union, ni Genk ne seront tête de série au tirage de ce duel en aller-retour, le 7 août. Les quatre équipes au plus gros coefficient (Copenhague, Zagreb, Berne et le Gala), si elles se qualifient bien pour les barrages, seraient les quatre adversaires potentiels du champion de Belgique.

Pour notre vice-champion, par contre, le chemin vers la C1 passera par trois tours qualificatifs : un 2e tour préliminaire où il affrontera soit le Servette Genève, soit le Panathinaikos, puis un 3e où il ne serait déjà plus tête de série et se farcirait donc l’OM, le PSV, Braga ou les Rangers. C’est à ce stade qu’avait échoué l’Union face aux Rangers la saison passée.

En cas de qualification pour les barrages, l’ultime rendez-vous verrait le club belge affronter une des équipes rescapées du troisième tour. Un programme nettement plus relevé, donc. En cas d’échec au 2e tour, le vice-champion passerait au 3e tour préliminaire d’Europa League, puis en barrages ou, s’il se rate, au dernier tour préliminaire de Conference League. Le scénario catastrophe pourrait le voir louper les poules d’une Coupe d’Europe, donc.

L’Europa League pour le troisième

Enfin, l’équipe qui terminera troisième dimanche, elle, devra se contenter des barrages d’Europa League, où elle sera tête de série et pourrait hériter d’un adversaire comme l’AEK Athènes, le Slavia Prague, Helsinki, Astana ou encore le Maccabi Haifa. En cas d’élimination, elle retomberait en poules de Ligue Conference.

Entre 5 millions € en C3… et plus de 20 millions en C1

Sur le plan financier, la différence est abyssale. Atteindre les poules de Ligue des champions, c’est s’assurer 20 millions € de revenus (brut) de la part de l’UEFA… rien qu’en primes de participation (prime de départ, de coefficient et market pool). Le moindre succès ajoute 2,8 millions € au chèque, alors qu’un nul rapporte 930 000 €. Les rentrées billetteries seraient, elles aussi, plus conséquentes, évidemment. On peut parler d’un montant quasiment assuré de 25 millions €, donc. Bruges devrait d’ailleurs toucher un peu plus de 45 millions pour son parcours historique de cette saison.

En Europa League, la prime de base n’est “que” de 6 millions €, environ, avec une victoire qui ne rapporte “que” 630 000 €. Enfin, la prime de base de Conference League peut être évaluée à 5 millions, et la victoire au premier tour à 500 000 €. Des montants nettement inférieurs, donc.