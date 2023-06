Des images scandaleuses : l’arbitre de la finale d’Europa League agressé par des supporters romains à l’aéroport (VIDEO)

Avant cet épisode, il avait déjà vilipendé le Britannique en conférence de presse. “Nous sommes morts, à la fois de fatigue physique et mentale, mais aussi parce que c’est une défaite injuste, il y a tellement d’épisodes à raconter”, avait-il commencé. “Nous avons eu une grande finale, intense et virile, mais c’est injuste. L’arbitre semblait espagnol. Il n’a pas donné toute une série de cartons jaunes et la chose injuste est que Lamela, qui aurait dû prendre un deuxième carton jaune, a ensuite marqué son tir au but.”

Des déclarations qui n’ont pas eu le don de calmer ses propres supporters. Loin de là. A l’aéroport, Anthony Taylor a été pris à partie par des supporters romains. Alors qu’il était avec ses proches et qu’il était escorté par la police, il a reçu plusieurs projectiles. Dont une chaise que les autorités sont parvenues à contrer. L’agression était donc autant verbale que physique. Des images désolantes et scandaleuses qui devraient être examinées par l’UEFA.