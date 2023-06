”La légende continue” : Karim Benzema devrait rester au Real selon la presse madrilène

Une déclaration qui, en réalité, laissait toutes les portes ouvertes. Ce vendredi, Marca est formel : Karim Benzema va bien honorer sa dernière année de contrat du côté de la Casa Blanca. “La légende continue”, estiment nos confrères. “Le lien continue et il n’est pas rompu. Karim est très reconnaissant envers l’Arabie Saoudite pour l’énorme intérêt qu’elle lui porte depuis des mois. Mais le joueur veut quitter Madrid par la grande porte.” Preuve que les rumeurs n’étaient donc pas infondées et que KB9 a forcément étudié l’offre démentielle provenant du Golfe.

Qui ne l’aurait d’ailleurs pas fait ? à Al Ittihad, club de Jeddah, deuxième ville du pays, offrait 100 millions d’euros par saison pendant deux ans. Un contrat incroyable. Tandis que le Real Madrid ne voulait pas bloquer l’une de ses légendes, même si le souhait du club était de garder le deuxième meilleur buteur de son histoire.

Cette année, KB Nueve a signé un nouveau contrat avec les Merengue qui porte jusqu’à l’été 2024. De plus, il comporte une option d’un an supplémentaire que le joueur peut activer ou non. “Benzema se sent encore très fort pour réaliser une grande saison, qui pourrait être la dernière”, poursuit le quotidien. D’autant plus que l’offre provenant d’Arabie devrait toujours être sur la table. “Benzema n’est pas fermé à l’idée de jouer dans la ligue Arabe à la fin de la campagne 2023-2024. L’offre est toujours sur la table même s’il reste finalement au club. Elle était déjà impossible à refuser cette année, mais le Ballon d’Or est clair à ce sujet: il veut continuer au Real.”

Collectivement comme individuellement, la Benz est donc certaine de pouvoir encore remporter des titres majeurs. Cette saison a été un peu plus difficile que la précédente qui avait été exceptionnelle. Ce qui ne l’a pas empêché d’inscrire 30 patates en 42 rencontres. Des statistiques exceptionnelles pour un joueur normal. Mais Karim Benzema n’est pas un être humain lambda. Pour sa probable dernière saison au plus haut niveau, il voudra certainement obtenir plus que la Copa del Rey, la Coupe du monde des clubs ou la Supercoupe d’Europe comme cette saison. Comme le dit très bien Marca si tel est le cas : “La légende continue”.