Une frappe dans le plafond, à la Kompany: revivez l'incroyable but du titre de Toby Alderweireld (VIDEOS)

1.490 jours séparent ces deux buts, soit un peu plus de quatre ans. Et pourtant, il n'a fallu que quelques secondes aux commentateurs et spécialistes foot du pays pour faire le rapprochement entre le but de Vincent Kompany face à Leicester, durant l'avant-dernière journée de Premier League en 2019, et celui de Toby Alderweireld ce dimanche.