Surprises chez les Diables rouges : Tedesco appelle Bodart, Deman, Trésor et Al-Dakhil !

Tedesco a par contre appelé la surprise Olivier Deman, ailier gauche du Cercle Bruges. Le joueur de 23 ans fête sa première sélection, tout comme Ameen Al-Dakhil, le défenseur central de Burnley qui évoluait encore au Standard en janvier 2022, Mike Trésor, élu joueur de l’année ce lundi soir et… Arnaud Bodart, que les supporters du Standard rêvaient de voir chez les Diables depuis de nombreux mois.

Notons par contre les forfaits de Leandro Trossard et Amadou Onana, tous deux blessés. Quant à Toby Alderweireld, il n’est pas (encore ?) rappelé par le sélectionneur qui s’appuiera sur Bornauw, Dendoncker, Faes, Theate et Vertonghen en défense, en plus d’Al-Dakhil. “J’ai vu que Toby est prêt à revenir chez les Diables. Je lui ai parlé mais il m’a expliqué qu’il n’était pas prêt à nous rejoindre ce mois-ci. Je pense qu’il a parlé sous le coup de l’émotion après le match et que c’était trop tôt pour lui. Mais bien sûr, la porte est ouverte et on analysera sa situation lors du prochain rassemblement, en septembre.”

Le premier entraînement des Diables se déroulera à Tubize, ce lundi 12 juin à 17h. De Bruyne et Lukaku, qui s’affronteront en finale de Champions League ce samedi, pourraient rejoindre le groupe avec un peu de retard.

L’Autriche est première du groupe F

Le samedi 17 juin, c’est ni plus ni moins le leader de son groupe que la Belgique accueillera puisque l’Autriche a remporté ses deux premiers matches face à l’Azerbaïdjan et l’Estonie alors que la Belgique n’en a joué qu’un (victoire 0-3 en Suède le 24 mars dernier).

Pour Domenico Tedesco, il s'agira du premier match à domicile. En cas de victoire, les Diables prendront donc la première place du groupe F avant de se déplacer en Estonie trois jours plus tard. Rappelons que les deux premières places sont synonymes de qualification pour l’Euro 2024 en Allemagne qui se déroulera du 14 juin au 14 juillet.

Eden Hazard sera mis à l'honneur tout comme Thibaut Courtois et Kevin De Bruyne qui seront honorés pour leurs 100èmes sélections.