"Il est difficile de parler avec autant d'émotions, mais je voulais remercier le Real Madrid et mes coéquipiers. Ce fut un beau chemin dans ma vie. J'ai eu la chance de réaliser mon rêve d'enfant. Je n'oublierai jamais le Real Madrid. C'est impossible, c'est le meilleur club de l'histoire. Mais je pense qu'aujourd'hui il est temps pour moi de partir et de connaître une autre histoire", confie le vainqueur de 25 titres avec la Casa Blanca.

Ensuite le deuxième meilleur buteur de l'histoire du Real s'est adressé à son président Florentino Perez. "Florentino, quand je vous ai vu, je me suis dit que c'était l'homme qui avait amené Ronaldo et Zidane, a poursuivi le Ballon d’Or 2022 en s’adressant au président madrilène. C'est incroyable. La chose la plus importante pour moi est que tout ce que j'ai gagné, je l'ai savouré comme un enfant. (...) J'ai signé à Madrid et je voulais prendre ma retraite ici. Mais dans la vie, vous avez parfois d'autres opportunités. Je serai toujours un fan de Madrid."

Une émotion que partage d'ailleurs Florentino Perez, qui voit partir une légende du club. "Aujourd'hui est un jour très difficile pour moi, au cours duquel des souvenirs et des émotions vécus au cours des 14 dernières années me viennent à l'esprit. Cher Karim, tu es devenu l'un des meilleurs de tous les temps. Nous t'avons vu faire des choses incroyables avec notre maillot dans le monde entier. Et cela ne sera jamais oublié par aucun Madridista. Nous sommes tous très fiers de toi. Tu es arrivé très jeune et tu es devenu un symbole et l'une de nos grandes légendes."