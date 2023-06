La claque écossaise, la gueulante à Courtrai et la double confrontation face à Bruges : les neuf matchs clés de la saison dingue de l'Union

Glasgow Rangers – Union SG (3-0) : 9 août 2022, 3e tour préliminaire de Ligue des Champions

Au match retour, l'Union a été sèchement battue par les Glasgow Rangers (3-0). ©BELGA Nieuwsbrief

Le football peut parfois être cruel et les joueurs de l’Union s’en rendent compte lors de leur déplacement en Ecosse à la mi-août. Après une victoire surprise lors de la manche aller face aux Glasgow Rangers (2-0), les Bruxellois explosent en plein vol lors du match retour dans un Ibrox Stadium bouillant (3-0). Avec un moment-clé : le penalty concédé par Siebe Van der Heyden juste avant la pause. "Je n’ai pas dormi pendant trois jours après cette erreur", avoue le défenseur qui avait tout de même eu le cran de se présenter face à la presse quelques minutes après la défaite. Quelques mois plus tard, ils étaient beaucoup à penser que cette élimination avait finalement joué un rôle positif dans la saison unioniste. "Nous n’aurions jamais fait une aussi belle saison sans cette claque écossaise", avançait Anthony Moris.

Union Berlin – Union SG (0-1) : 8 septembre 2022, 1e journée d’Europa League

C'est un véritable exploit que l'Union a réussi en s'imposant à Berlin en septembre dernier. ©Belga

Rassemblés dans une salle du Stade Marien, les Unionistes ont un sentiment partagé lors du tirage au sort des poules de l’Europa League. Si le groupe D semble ouvert pour toutes les équipes, les adversaires n’ont rien de sexy et semblent tous mieux armés que l’Union. A commencer par Berlin qui est en tête de la Bundesliga au moment d’accueillir les joueurs de Geraerts. Grands favoris, les Allemands vont tomber dans le piège bruxellois. Sur la touche toute une saison après sa grave blessure au genou, Senne Lynen est le héros du match en inscrivant le seul but sur une action collective à montrer dans toutes les écoles. Ce soir-là, dans le vestiaire berlinois, les Unionistes se le disent : rien ne sera impossible cette saison. Pas même de terminer en tête de leur groupe malgré le statut de quatrième équipe sur papier...

Eupen – Union SG (1-2) : 18 septembre 2022, 9e journée de Pro League

Victor Boniface a inscrit le but de la victoire dans les arrêts de jeu du match face à Eupen. ©Photo News

"Il faut désormais tourner le bouton et se concentrer sur le championnat" : cette phrase a souvent été lancée par les joueurs de l’Union dans la foulée de leurs belles soirées européennes les jeudis soirs placées avant des déplacements moins sexys en Pro League. Trois jours après le succès renversant face à Malmö, les Bruxellois se rendent à Eupen devant moins de 2000 personnes et arrachent trois points immérités grâce à un but de Boniface à la 92e minute. "Les bonnes équipes parviennent à gagner les matchs de championnat suivant les matchs européens même en jouant mal", lance alors Guillaume François. Cette victoire, qui permet à l’Union de rester dans le bon wagon du Top 4, sera le premier match d’une magnifique série de 17 rencontres sans défaite en championnat. Malgré un calendrier infernal qui fera jouer 26 matchs à l’Union entre la mi-juillet et la trêve de la mi-novembre...

Antwerp – Union SG (1-1, 5-3 aux t.a.b.) : 2 mars 2023, demi-finale retour de Coupe de Belgique

Alderweireld et les Anversois ont battu l'Union aux tirs au but. ©PDV

Comment l’Union se relèvera des deux claques successives reçues par le Standard (2-4) et Westerlo (4-2)? Après avoir gagné la demi-finale aller de Coupe de Belgique face à l'Antwerp (1-0), les Bruxellois sont à un tournant de leur saison au Bosuil. Après une séance de tirs au but stressante, l’Union est éliminée et les larmes coulent sur les joues des joueurs dans le vestiaire. En ratant le dernier tir au but, Teddy Teuma est le héros malheureux de la partie. L’Union est peut-être en train de tout perdre en seulement quelques jours. "On gagne ensemble et on perd ensemble mais, à un moment donné, il faut une remise en question de chacun", lance Anthony Moris. Au lieu de plonger, l’Union sortira la tête de l’eau en enchaînant ensuite avec un bon nul à Berlin et une victoire à Genk. Le résultat de discussions franches entre joueurs. Proche de toucher le fond après son élimination en Coupe, l’Union en a profité pour rebondir dans la foulée.

Union SG – Union Berlin (3-0) : 16 mars 2023, huitième de finale retour d’Europa League

En huitième de finale de l'Europa League, l'Union jouera l'un des meilleurs matchs de sa saison face à Berlin. ©DR

L’image restera certainement gravée dans la mémoire de Lynen et Teuma durant un petit temps : au moment de répondre aux questions des journalistes après la qualification en quart de finale d’Europa League face à l’Union Berlin, les deux joueurs voient arriver une masse de supporters à côté d’eux pour fêter la victoire dans un bruit ahurissant. L’équipe de Geraerts, véritable petit Poucet de la compétition, vient de réaliser le match parfait dans une ambiance de feu au Lotto Park. "C’est l’un de nos meilleurs matchs de la saison que ce soit offensivement et défensivement, analyse quelques minutes plus tard Teddy Teuma. Il y a deux semaines, certains parlaient de crise et nous sommes désormais en quart de finale de l’Europa League. C’est le football..."

Courtrai – Union SG (2-4) : 23 avril 2023, 34e journée de Pro League

Casper Terho sera la révélation de la rencontre face à Courtrai.

Pluie, terrain en piètre état, match sans réel enjeu, festivités autour du capitaine courtraisien : le déplacement à Courtrai clôturant la phase classique avait tout du match piège pour l’Union...qui est tombée dedans les deux pieds en avant. Menés au score à la pause (2-1), les joueurs vont recevoir un savon de leur coach à la pause. "J’aurais pu changer toute l’équipe à la mi-temps", expliquait Geraerts à l’issue du match. En bon tacticien, le T1 unioniste parvient à inverser la tendance en réalisant quatre changements gagnants à l’heure de jeu. En s’imposant en terres courtraisiennes, l’Union revient alors à égalité de points avec Genk avant les playoffs. Pour devenir l'un des grands favoris dans la course au titre...

Club Bruges – Union SG (1-2) : 6 mai 2023, 2e journée des playoffs

Van der Heyden et l'Union ont enfin gagné à Bruges. ©BELGA

Certains objectifs prennent plus de temps à être atteints que d’autres. Pour l’Union, battre Bruges aura pris près de deux saisons. Il a fallu attendre le septième duel entre les deux équipes pour enfin assister à une victoire bruxelloise face à sa bête noire. En Venise du Nord, c’était quitte ou double : ou l’Union arrachait enfin trois points face à sa bête noire ou elle mettait quasiment fin à son rêve de titre. Au bout d’un match intense, les hommes de Geraerts choisissent la première option grâce à Boniface puis Lazare. "Nous nous sommes parlés après la défaite face à l’Antwerp et n’avons jamais douté, explique Moris. S’imposer enfin face à Bruges nous libère mentalement."

Antwerp – Union SG (1-1) : 28 mai 2023, 5e journée des playoffs

C'est en toute fin de match que l'Union a réussi à renverser la tendance face à l'Antwerp. ©Vincent Kalut

La donne est simple pour l’Union en déplacement au Bosuil : une défaite sera synonyme de titre pour les Anversois. Ce dimanche après-midi, les Bruxellois vont enchaîner les coups du sort. En plus des forfaits de Teuma et Boniface puis des blessures de Van der Heyden et de Vertessen en cours de match, les hommes de Geraerts encaissent rapidement l’ouverture du score. Ils doivent même jouer une demi-heure à dix après l’exclusion de Lynen. Renverser la tendance à dix contre onze dans un stade en ébullition où les bouteilles de champagne s’apprêtent à sortir des frigos ? Impossible...sauf pour l’Union qui parvient finalement à égaliser sur une frappe déviée de Cameron Puertas. Et ainsi s'offrir une dernière finale face au Club Bruges...

Union SG - Club Bruges (1-3) : 4 juin 2023, 6e journée des playoffs

C'est dans les dernières minutes du championnat que l'Union a perdu le titre. ©JDM

Au coup d'envoi, l'Union n'a pas son sort en mains. Mais les choses vont vite changer grâce à l'ouverture du score de Genk face à l'Antwerp suivi du but d'Adingra contre le Club Bruges. Durant 43 minutes, l'Union est virtuellement championne de Belgique. Mais c'était sans compter la montée au jeu de Shion Homma qui n'avait joué qu'une seule minute en D1A jusque-là. Le Japonais de 22 ans va mettre un véritable froid dans le Stade Marien en égalisant puis en donnant l'assist pour Lang. "C'est toute une saison qu'on a fichue en l'air", lance dépité Loïc Lapoussin à l'issue de la rencontre. Toutes compétitions confondues, l'Union aura joué 5130 minutes durant la saison 2022-2023. Elle aura finalement perdu le titre pour une poignée de secondes...