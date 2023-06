Openda à Leipzig, une parfaite étape vers le sommet qui plaira à Tedesco

Le journal allemand Bild avance en tout cas que l’attaquant du RC Lens a déjà trouvé un accord avec le club allemand pour un contrat de cinq années. Il ne resterait donc plus qu’à discuter des derniers détails financiers entre la direction lensoise et Leipzig, avec un montant de transfert qui devrait avoisiner les 30 millions d’euros.

Arrivé l’été dernier en provenance des Pays-Bas où il sortait d’une saison à 22 buts en Eredivisie avec Vitesse, l’attaquant de 23 ans a encore pris une dimension supplémentaire en Ligue 1 où il a terminé l’exercice avec 21 réalisations, derrière le trio Mbappé (29), Lacazette (27), David (24). Ce qui a permis aux Sang et Or de se qualifier en Ligue des champions pour la première fois depuis 21 ans.

Le Belge a alors répété à plusieurs reprises son attachement envers Lens et son désir de participer à la plus prestigieuse compétition européenne avec ces couleurs. C’était compter sans l’opportunité proposée par Leipzig de succéder à Christopher Nkunku. En partance vers Chelsea, l’attaquant français vient de terminer en tête du classement des buteurs en Allemagne (16 buts). Et Openda aura pour mission de prendre le relais, grâce à son jeu à la fois technique, direct et de profondeur qui devrait bien coller à ce championnat.

Il y a quatre ans, Nkunku avait aussi choisi le club fanion de la galaxie Red Bull comme rampe de lancement vers les sommets européens. À la fois réputé pour sa formation et son recrutement, Leipzig a fait éclore une flopée de talents qui ont ensuite rejoint un grand club européen : Upamecano (Bayern), Keita (Liverpool), Werner (Chelsea), Konaté (Liverpool) ou Sabitzer (Bayern).

Nkunku et Gvardiol sont les suivants. Avant Openda dans quelques années ? En attendant, l’ancien Brugeois (qui était aussi suivi par Dortmund et le Milan AC) aura l’occasion de se mesurer au top allemand et européen puisque Leipzig, troisième de Bundesliga et vainqueur de la Coupe d’Allemagne, disputera la Ligue des champions la saison prochaine. Voilà en tout cas qui devrait faire plaisir à un certain Domenico Tedesco… entraîneur à succès de Leipzig durant la saison 2021-2022.