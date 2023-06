Pro League Awards : Mike Trésor se console avec le titre de meilleur joueur, Van Bommel et Vermeeren également primés !

Trésor, qui a reçu son trophée des mains de Branko Strupar, succède à Deniz Undav, récompensé l'an passé alors qu'il jouait pour l'Union. Déjà lauréat du Soulier d'Ebène, récompensant le meilleur joueur africain ou d'origine africaine, le 22 mai dernier, Trésor, 24 ans, a inscrit 9 buts et, surtout, délivré 24 assists, un nouveau record en Jupiler Pro League. Le milieu offensif évolue à Genk depuis 2021. Formé à Tubize et Anderlecht, Trésor a effectué ses débuts professionnels en 2019 aux Pays-Bas, au NEC Nimègue, qu'il avait rejoint en 2018. Il a ensuite joué à Willem II pendant deux ans, entre 2019 et 2021.

Il compte 79 présences, 8 buts et 32 passes décisives avec Genk. Trésor a évolué dans toutes les équipes nationales de jeunes, mais n'a pas encore été appelé chez les Diables Rouges.

Après la Coupe et le championnat, Van Bommel est désigné meilleur entraîneur

Mark van Bommel a été élu Entraîneur de la saison dans le championnat de Belgique de football, lundi, à l'occasion du gala des Pro League Awards, organisé à l'Event Lounge à Schaerbeek. Le Néerlandais a mené l'Antwerp au doublé, avec la victoire en coupe de Belgique le 30 avril et la conquête du championnat dimanche au terme d'une dernière journée riche en rebondissements. En l'absence de Van Bommel, c'est Faris Haroun qui a récupéré le prix.

Avec 88 points, Van Bommel a devancé de peu l'entraîneur de l'Union Saint-Gilloise Karel Geraerts (85 points). Wouter Vrancken et Jonas De Roeck, respectivement T1 de Genk et de Westerlo, ont engrangé 40 points chacun.

Van Bommel, 46 ans, est arrivé à l'Antwerp en début de saison. L'ancien joueur de Barcelone, du Bayern Munich et de l'AC Milan avait débuté sa carrière d'entraîneur au PSV Eindhoven, où il avait également joué, en 2018. Il a dirigé le club jusqu'en décembre 2019 avant d'entraîner Wolfsbourg entre juillet et octobre 2021. Le Néerlandais succède à Felice Mazzu au palmarès .

Les joueurs, les entraîneurs et les collaborateurs des clubs ont voté dans les différentes catégories le mois dernier pour désigner les lauréats.

Arthur Vermeeren (Antwerp) a reçu son trophée de Talent de l'année

Le tout frais champion de Belgique Arthur Vermeeren a reçu son trophée de Talent de la saison dans le championnat de Belgique de football, lundi, au lendemain du titre conquis par l'Antwerp, lors du gala des Pro League Awards à l'Event Lounge de Schaerbeek.

La Pro League avait déjà annoncé vendredi passé que Vermeeren, 18 ans, était le successeur de Charles De Ketelaere en tant que meilleur jeune de la saison. Lundi, le classement a été révélé. Vermeeren a obtenu 163 points. Maxim De Cuyper (Westerlo) a pris la deuxième place avec 128 points. Bilal El Khannouss (Genk) a complété le podium avec 117 unités.

Après ses débuts le 20 octobre en montant au jeu contre Ostende et une nouvelle montée au jeu deux semaines plus tard contre Anderlecht, le médian s'est installé dans le onze de base à partir de la 17e journée contre le Club Bruges, le 13 novembre, et ne l'a plus jamais quitté.

C'est aussi contre les Brugeois que, durant les Champions' play-offs, il a inscrit son premier but en offrant la victoire à son équipe lors de la troisième journée. Il compte désormais 26 rencontres en championnat et 6 en Coupe de Belgique, que l'Antwerp a également remportée. Vermeeren figure dans la sélection provisoire de Jacky Mathijssen pour l'Euro espoirs.

Le meilleur buteur Thierno Barry élu meilleur joueur de Challenger Pro League

Thierno Barry a été élu Joueur de l'année en Challenger Pro League. Le joueur de Beveren, meilleur buteur de la saison, a reçu son trophée lundi à l'occasion du gala des Pro League Awards, organisé à l'Event Lounge de Schaerbeek.

Barry a récolté 76 points, devançant le joueur du RWDM Youssef Challouk (40 points) et son équipier Dieumerci Mbokani (38 points).

Barry, 20 ans, a été le meilleur buteur de la Challenger Pro League avec 20 buts. Et ce pour sa première saison à ce niveau, après avoir évolué en National 3 Bourgogne-Franche-Comté en 2021/2022. Le jeune Français était arrivé au Freethiel en début de saison en provenance de Sochaux. Il succède au palmarès à Lukas Van Eenoo (Westerlo).

Romeo Vermant a inscrit le plus beau but de la saison

Romeo Vermant (Club NXT) a été récompensé par le prix du But de la saison dans les championnats professionnels de football en Belgique de football, lundi, à l'occasion du gala des Pro League Awards, organisé à l'Event Lounge de Schaerbeek.

Vermant est primé pour sa reprise acrobatique lors de la victoire 3-0 contre Beveren le 25 février dernier dans le cadre de la première journée du groupe de promotion de la Challenger Pro League.

Les supporters ont voté pour le vainqueur. Le jeune Brugeois, 19 ans, succède à Junya Ito.

Wesley Sonck a lui reçu le trophée de l'Ultimate Goal de l'histoire du championnat belge pour un but marqué en 2010 avec le Lierse contre Genk. Ce prix était attribué pour célébrer les 50 ans de la Pro League.

L'hommage à Miguel Van Damme avec le but de Thibo Somers est le "Moment de la saison"

L'hommage rendu à Miguel Van Damme un an après sa mort suivi d'un but de Thibo Somers a été choisi comme "Moment de la saison" dans le championnat de Belgique de football. La Pro League l'a annoncé lundi, à l'occasion des Pro League Awards, à l'Event Lounge de Schaerbeek.

Le 1er avril, un an après le décès de Van Damme des suites d'une leucémie, les supporters du Cercle ont rendu hommage au gardien par une minute d'applaudissement à la 16e minute, son numéro de maillot. Juste à ce moment-là, Somers a ouvert le score contre Courtrai.

Lore Jacobs (Anderlecht) est la Joueuse de la saison

Lore Jacobs a été désignée Joueuse de la saison pour le championnat de Belgique féminin, lundi, lors du gala des Pro League Awards, organisé à l'Event Lounge de Schaerbeek. Avec 44 points, la jeune attaquante d'Anderlecht a devancé d'une petite unité sa coéquipière Stefania Vatafu et la joueuse d'Oud-Heverlee Louvain Marie Detruyer.

Avec 18 buts, Jacobs a contribué à l'âge de 18 ans au sixième titre de rang remporté par Anderlecht. Elle vient de prolonger jusqu'en 2025 son contrat avec le RSCA Women.

Jacobs succède au palmarès à Tessa Wullaert.