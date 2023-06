PSG et City : le même ADN, pas la même philosophie

Et cette patience a toutes les chances d’être récompensée, dès samedi, lors de la finale de la C1 face à l’Inter Milan. En vérité, le PSG et City ont, quelque part, le même ADN et le même business model, basé sur la générosité parfois indécente d’un État actionnaire aux ressources inépuisables. Mais ils n’ont pas la même méthode de travail. De quoi faire réfléchir les grands pontes du Parc des Princes et de Doha à l’heure d’engager un nouveau coach qui devra assumer les départs probables de Messi, Ramos, Neymar ou Verratti. Voilà qui promet un mercato estival imprévisible !