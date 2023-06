Mikkel Hemmersam, le nouveau Sports Manager d’Anderlecht, voulait Haaland à 17 ans

L’arrivée de Hemmersan est une surprise, vu que le rôle de CEO de Peter Verbeke avait déjà été scindé en deux : une partie Sports (Fredberg) et une, non-Sports (Bornauw). Mais Fredberg a donc estimé qu’il devait être épaulé. “Cela faisait déjà un certain temps qu’on cherchait le bon renfort pour le département sportif, dit Fredberg. Le parcours de Mikkel correspond parfaitement à l’ADN du RSCA. Il possède aussi une connaissance approfondie du foot européen, une expérience en matière de gestion et une grande passion pour le développement des talents.”

Le nouveau manager sportif est fortement respecté dans son pays. Avocat pendant plus de dix ans, il a rejoint l’Académie du FC Copenhague en tant que responsable du recrutement de 2014 à 2018. Il a donc travaillé en étroite collaboration avec Brian Riemer, qui a coaché les U19 de ce club entre 2015 et 2018. C’est de cette époque que date l’anecdote suivante : en 2017, Erling Haaland (17 ans alors) était en test au FC Copenhague. Sa période d’essai au club n’avait pas convaincu les scouts du FCN. Sauf Hemmersam. Il a tout fait pour convaincre son club de signer ce jeune Norvégien. En vain. Il est parti à Molde. La suite est connue.

Il a vendu pour 134 millions en tant que CEO de Nordsjaelland, qui a formé Skov Olsen et Adingra.

Recruteur indépendant entre 2018 et 2020, Hemmersam a ensuite pris le rôle de CO-CEO et de directeur sportif au FC Nordsjaelland en 2020. Nordsjaelland n’est pas n’importe quel club au Danemark. Cette saison, il a terminé vice-champion avec l’une des équipes les plus jeunes de toutes les compétitions européennes. Dans une récente étude du CIES sur le temps de jeu accordé aux moins de 20 ans par les clubs de toute la planète, la formation danoise est arrivée en tête là où Anderlecht est apparu à la huitième place.

C’est avec ce club, aussi, qu’Anderlecht avait négocié pour débaucher l’actuel coach fédéral danois Kasper Hjulmand en 2019, avant que Vincent Kompany ne débarque. Nordsjaelland collabore avec l’académie Right to Dream au Ghana. Un des moteurs de cette académie n’est autre que Michael Essien, l’ancienne star de Chelsea, qui a été adjoint de l’équipe A de Nordsjaelland. Simon Adingra (prêté par Brighton à l’Union) est un produit du partenariat entre Right to Dream et Nordsjaelland, qui lance beaucoup de joueurs africains.

Mais le club parvient également à transférer des grands talents danois, comme Skov Olsen (Bruges) à Bologne en 2018. Ces dernières années, Hemmersman a vendu pour 134 millions, dont Sulemana à Rennes (17 millions), Kudus à l’Ajax (9 millions) et Damsgaard à la Sampdoria (6,75 millions).

Andreas Schjelderup en action avec Benfica. ©Sportphoto24/EPhotopress

L’hiver passé, Nordsjaelland a vendu un de ses plus grands talents – Andreas Schjelderup – pour 9 millions à Benfica à ses 18 ans. Le médian avait inscrit 10 buts en Superliga. Le jeune Norvégien avait débarqué au club en 2020, en même temps que Hemmersam. Schjelderup avait préféré le club danois à des grosses écuries comme le Bayern, Tottenham, l’Ajax ou la Juventus. Anderlecht espère évidemment qu’il pourra faire des coups similaires au Sporting.

Il va optmiser le transition des jeunes vers l'équipe A, ce qui n'est pas la rôle de Kindermans

Hemmersam aura plusieurs tâches : il va développer la stratégie du club à long terme et il sera responsable du scouting du noyau A mais aussi du recrutement et de l’organisation des RSCA Futures et il optimisera la transition des jeunes talents vers l’équipe première. “Le développement des jeunes talents est mon principal moteur, dit Hemmersam. C’est pourquoi j’ai toujours eu beaucoup de respect pour le travail que le RSC Anderlecht accomplit chaque année pour produire autant de joueurs talentueux.”

Selon Anderlecht, Hemmersam n’a pas été embauché pour préparer l’éventuel départ de Jean Kindermans. Leurs rôles sont complètement différents. On le sait, Kindermans preste actuellement son préavis à Anderlecht en tant que directeur de l’école des jeunes. Le Sporting aimerait le conserver – à des conditions revues à la baisse – mais un accord n’a pas encore été trouvé. Son préavis se termine en juin 2024, mais Kindermans est fort courtisé, notamment par l’Ajax et l’Antwerp.