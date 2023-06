Ce jeudi matin, Lucas Stassin était le premier pour qui la grille de Neerpede s’est ouverte. L’attaquant est en route pour Westerlo, mais tant que le transfert n’est pas officiel, il doit s’entraîner avec Anderlecht. Stassin était suivi par plusieurs joueurs des RSCA Futures et par Ishaq.

Verschaeren poursuit sa rééducation à Neerpede. ©JEAN LUC FLEMAL

Yari Verschaeren était également au rendez-vous, mais le malheureux numéro 10 n’a pas vraiment eu de vacances. Victime d’une rupture des ligaments croisés, le 19 mars à OHL, il a poursuivi sa rééducation. Jan Vertonghen n’a d’ailleurs pas chômé non plus. Il a soigné ses problèmes à la cheville et travaille depuis un certain temps dans le centre d’entraînement des Diables à Tubize.

Ce jeudi et vendredi, Brian Riemer n’a pas encore prévu d’entraînements sur le terrain. Les joueurs doivent passer des tests physiques et médicaux.

Anderlecht n’a pas encore annoncé le moindre transfert rentrant. Cela va donc encore fort bouger dans les semaines et mois à venir.