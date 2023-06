Pourquoi Messi a choisi l’Inter Miami

À lire aussi

Une chose semble acquise : si cela ne dépendait que de lui, il serait retourné en Catalogne. “Je voulais revenir au Barça mais je ne voulais pas laisser mon avenir entre les mains d’autres personnes. Sincèrement, je ne sais pas si Barcelone a tout fait pour me faire revenir. Xavi m’a appelé et je suis convaincu que certains ne voulaient pas que je revienne au club. J’en rêvais, mais je savais que ça allait être compliqué car je me souviens ce qui s’est passé il y a deux ans lors de mon départ.”

L’Arabie Saoudite ne l’a jamais vraiment convaincu

À partir du moment où le Barça est sorti des négociations, il restait donc deux possibilités : l’Inter Miami et l’Arabie Saoudite. Tout le monde savait que la force de cette seconde option résumait dans sa puissance financière.

L’offre donnait tout simplement le vertige. Un contrat de 1 milliard d’euros répartis sur deux ans, soit 500 millions d’euros par saison et le plus gros contrat jamais offert pour un sportif. Il s’agissait également d’un nouveau pied de nez à CR7 car l’ex-parisien aurait gagné deux à trois fois le salaire de son éternel concurrent. Même si cette concurrence n’a jamais motivé Messi pour la suite de sa carrière.

Selon le journal L’Equipe, Jorge Messi, le père du joueur, a tout fait pour que son fils accepte cette offre totalement démentielle. Notamment parce qu’une belle commission aurait atterri sur son compte en banque. Mais l’argent n’est pas ce qui motive le septuple Ballon d’or.

L’Inter Miami, le choix familial… et un bel investissement

La famille est la chose la plus importante pour Messi. C’est d’ailleurs l’une des raisons qui l’a poussé à quitter le PSG. “A Barcelone, j’allais chercher mes enfants. A Paris, beaucoup moins. J’avais moins d’activité en commun avec eux. Ma décision de partir est aussi due à ça. Le but est de me retrouver avec ma famille et profiter de mes enfants.” L’Argentin de 35 ans considère que l’Arabie Saoudite n’est pas liée à sa culture. Lui et sa femme n’ont jamais été réellement conquis par le pays du Golfe.

Certes, Miami n’est pas Rosario ou Barcelone, mais cela y ressemblera davantage qu’Al-Hilal. Déjà, il ne sera pas dépaysé. En effet, la métropole est composée d’une très importante communauté hispanophone et dispose d’un climat méridional bien différent de la chaleur étouffante du pays arabe. De plus, il connaît déjà la ville car l’Argentin possède déjà une maison de vacances sur Sunny Isles Beach. Si Messi a choisi Miami, c’est aussi pour garder la Coupe du monde 2026 dans le viseur. Et cela tombe bien, la fédération argentine de football a décidé de construire son nouveau centre d’entraînement à The Magic City dont il va devenir l'égérie. Sportivement, la MLS l'éloigne du haut niveau mais le championnat est en pleine progression. Son corps sera donc moins mis à l'épreuve et l'objectif est d'arriver frais pour soulever un second mondial d'affilée.

Financièrement, l’offre de l’Inter Miami va lui permettre de devenir le joueur le mieux payé de la MLS. Même si son salaire va rester à des années-lumière des standards saoudiens, surtout lorsque l’on sait que le salaire le plus élevé est touché par Xherdan Shaqiri avec 7.5 millions d’euros par an.

Pour attirer la Pulga, la MLS a eu le sens des affaires. Selon le média anglais The Athletic, plusieurs multinationales ont joué un rôle crucial pour faire venir le meilleur joueur de la dernière Coupe du monde. À commencer par Apple, le diffuseur du championnat, qui s’attend à une explosion des abonnements grâce au joueur. Du coup, ils ont négocié qu’une partie des recettes lui serait destiné. Adidas, son sponsor historique, a également prévu de partager certains revenus avec la Pulga.

Enfin, l’objectif est que Messi puisse prendre des parts du club de David Beckham ou d’une autre franchise. La star anglaise est d’ailleurs bien placée pour savoir qu’un tel arrangement peut être très lucratif. Lorsqu’il avait signé au LA Galaxy, son salaire avait chuté de 70 %. Mais il avait pu racheter les droits de l’Inter Miami pour 23 millions d’euros. Aujourd’hui, le club vaut désormais… 600 millions d’euros. Selon certains spécialistes, le club pourrait bientôt valoir le milliard grâce à la venue de Leo Messi. Bref, le numéro 10 historique ne va pas percevoir l’argent directement. Mais aller aux Etats-Unis représente un investissement financier comme professionnel.