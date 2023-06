Samedi, c’est pourtant Romelu Lukaku et Kevin De Bruyne qui se disputeront la plus prestigieuse des compétitions européennes alors que le Brainois n’est depuis longtemps plus un acteur de ce type d’affiche.

Il y a dix ans, donc, c’est “Big Rom” et “KDB” qui se trouvaient dans une impasse. Prometteurs, les deux jeunes hommes se retrouvent à Londres lors de l’été 2013 dans des situations différentes. L’année précédente, l’attaquant a rebondi à West Bromwich (17 réalisations, 7 assists) après une première saison à Stamford Bridge où Villas-Boas ne lui faisait pas confiance (8 apparitions) tandis que le milieu de terrain, prêté, sort d’un exercice excellent du côté du Werder Brême ponctué par 10 buts et 9 passes décisives.

Tout porte à croire que José Mourinho, pour sa deuxième expérience sur le banc des Londoniens, profitera de la forme ascendante des deux pépites pour les lancer de concert. “Je peux dire que De Bruyne et Lukaku sont des profils sur lesquels Chelsea a beaucoup investi dans le passé et je pense que c’est mon travail d’extraire le meilleur de leur investissement. Les deux sont prêts à venir et à faire partie de notre équipe”, assure le technicien à l’intersaison.

Hélas, l’aventure commune de Lukaku et De Bruyne se scelle au bout de trois matchs quand l’ancien Anderlechtois décide de rejoindre Everton. “Tout le monde dit que c’est de la faute de Mourinho mais ce n’est pas le cas puisque c’est moi qui ai pris la décision de quitter le club”, rectifie l’actuel élément de l’Inter. “Je suis allé dans son bureau pour lui demander si je pouvais partir. C’est le premier à m’avoir dit : “bonne chance”.”

Seuls quelques matchs amicaux permettront au duo d'évoluer ensemble à Chelsea. En match officiel, Lukaku et De Bruyne n’auront jamais été alignés. Ce dernier imitera rapidement son compatriote. Le “Special One” le titularise à deux reprises lors des trois premières journées du championnat, notamment à Old Trafford avant de ne lui octroyer pour le reste de la première partie de saison que 5 minutes de temps de jeu face à Fulham.

Le départ vers Wolfsburg sera donc inéluctable. “À l’époque, j’ai décidé de quitter Chelsea car je sentais que je n’avais aucune chance de jouer à ce moment-là. Je ne voyais pas d’opportunité de recevoir du temps du jeu dans ce club. Quitter Chelsea, c’était pour moi la meilleure décision.”

Une décennie plus tard, cette époque difficile pour les deux joueurs est bien lointaine. Et samedi, c’est le plus beau jour de leur carrière qui est en jeu.