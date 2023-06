Herwig De Bruyne, le père de Kevin, a vu son fils triompher en finale : “Le Ballon d’or ? Un nouveau podium serait beau, la victoire encore plus”

Naturellement, Kevin De Bruyne n’a pas pu être présent lors de “son” tournoi cette fois. Le Diable a plutôt pris la direction de Manchester où il a prolongé les festivités après le succès en Ligue des champions. “Après la célébration au stade, nous sommes allés à l’hôtel des joueurs, raconte Herwig. Nous avons encore dû attendre Kevin pendant deux heures. Vers 4h du matin, quand toutes les obligations ont été respectées, nous avons pu le voir et le féliciter. Quelques minutes après, à peine, le taxi était prêt à nous emmener vers notre hôtel et l’aéroport.”

Herwig De Bruyne était tout logiquement un père très fier. “Kevin a déjà tellement gagné, mais une Ligue des champions reste spéciale. Un beau cadeau pour la fête des pères, même s’il n’était pas – la fête tombe un autre jour en Angleterre (sourire). Je dois avouer qu’après une demi-heure, j’ai craint un scenario à la Chelsea. Quand il est sorti blessé, j’ai vraiment eu peur qu’ils (les joueurs de City) perdraient. Mais il ne faut pas y penser. Reste qu’à la fin, on le voyait donner des instructions aux côtés de Pep, donc il a quand même encore joué un rôle – au bord du terrain cette fois. Heureusement, tout s’est bien passé, donc il a vite pu oublier cette blessure. Qu’il ait gagné la finale est déjà fantastique, mais qu’ils aient ensuite pu fêter ça avec sa famille, avec les petits-enfants sur le terrain : un moment à chérir.”

Avec un 20e trophée en poche, KDB solidifie sa place au sommet du panthéon belge. Le milieu a pratiquement remporté tout ce qu’il pouvait en club. Avec les Diables son armoire demeure vide. Herwig est conscient qu’il reste peu de chance encore pour remédier à ça. “Encore faut-il parvenir à tout combiner. Votre corps doit le permettre. Je savais que ça faisait déjà quelques semaines qu’il avait quelques pépins et que, en fait, il aurait eu besoin de trois semaines de repos. Mais bon… Kevin voulait absolument jouer. C’est un gagnant. Espérons qu’il puisse encore soulever une Coupe aux grandes oreilles mais cette fois en tant que joueur décisif plutôt qu’en tant que blessé, sinon il vivra un nouveau traumatisme.”

Le prochain Ballon d’or sera décerné le 30 octobre prochain. Vu ses prestations, Kevin De Bruyne sera forcément parmi les principaux favoris. “L’an dernier, il a terminé troisième, ce qui est déjà incroyable pour un joueur Belge, confie Herwig. Ce serait beau qu’il puisse à nouveau se trouver sur le podium et encore plus s’il pouvait gagner. Mais on ne sait pas vraiment comment ils votent ou ce qu’ils jugent. Et puis avec Haaland, il a un fameux concurrent parmi ses propres rangs.”