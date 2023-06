En 2019, ce joueur technique et puissant a quitté Anderlecht pour signer un premier contrat pro à Southampton à l’âge de 16 ans. Depuis, Olaigbe est passé par les U18 de Southampton avant d’intégrer la seconde équipe du club anglais en juillet 2020. Avec les U18, il a disputé 21 matchs, inscrit trois buts et délivré six assists. Au sein de la seconde équipe de Southampton, le Belge a joué 53 rencontres pour 19 buts et cinq passes décisives.

Cette saison, il a d’abord été prêté en Écosse à Ross County FC (25 rencontres, deux buts et un assist) avant de prendre la direction de la League Two anglaise à Harrogate Town avec qui il a joué 19 matchs et inscrit trois buts (5 assists) dont l’un a été élu but de la saison.