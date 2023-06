Du côté du Real Madrid, on perd un patron et le deuxième meilleur buteur de l’histoire du club, tout un symbole. Pour prendre la relève du capitanat, un ancien du vestiaire c’est démarqué. Il s’agit de Nacho Fernandez, défenseur espagnol, présent au club depuis de nombreuses années.

Nacho révèle d’ailleurs que ce départ surprise l’a aussi été pour le vestiaire merengue. La nouvelle a été apprise via la presse et non pas via leur coéquipier français. “Il ne nous a rien dit personnellement, il n’a rien dit à l’équipe. Nous étions dans le doute, mais la nouvelle est sortie et nous l’avons tous apprise comme ça. Il n’a pas réuni toute l’équipe dans le vestiaire, mais c’est une personne très introvertie. Il garde les choses secrètes, je connais bien Karim et les moyens qu’il a utilisés lui correspondent tout à fait”, confie Nacho sans aucune rancune envers KB9.

Une autre légende de la Casa Blanca pourrait également partir cet été, Luka Modric. Le Croate de 37 ans, dont le contrat se termine le 30 juin prochain, n’a pas encore indiqué ce qu’il ferait l’année prochaine. Entre départ à la retraite ou en Arabie saoudite et prolonger au Real, pour Nacho Fernandez le choix du croate sera celui de rester. “Je suis avec l’équipe nationale et je ne vois pas Luka tous les jours, mais mon sentiment est qu’il va rester à Madrid. Le connaissant, je ne pense pas qu’il s’en aille. Je pense qu’il va rester. Si nous avons la chance d’atteindre la finale de la Ligue des nations tous les deux, je lui demanderai directement”.