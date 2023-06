Qui a le plus joué, qui a été le plus décisif, qui a encaissé le plus ? Le bilan de la saison des 25 Diables rouges (INFOGRAPHIE)

Vanaken l’invincible

Aucun match du Club Bruges manqué : Hans Vanaken a même été titularisé lors de chacune de ses 51 rencontres pour achever la saison avec 98 % de temps de jeu. Increvable et indestructible, le milieu de terrain est le Diable rouge de la sélection avec le plus de minutes dans les jambes (4 514), devant Thibaut Courtois (4 470) et Arthur Theate (3 759).

Un seul autre joueur compte un meilleur pourcentage de temps de jeu que Vanaken : Matz Sels, qui a disputé l’intégralité des minutes dans les cages de Strasbourg. Le Lensois Loïs Openda est quant à lui le seul autre Diable à avoir participé à toutes les rencontres de son club (42/42), même si Mike Trésor (42/43), Arnaud Bodart (41/42), Timothy Castagne (42/45), Wout Faes (39/42) ou Dodi Lukebakio (33/35) n’ont pas chômé non plus.

En revanche, pas mal de joueurs n’ont pas participé à la moitié des matchs ou des minutes. Souvent à cause de blessures (Romelu Lukaku, Michy Batshuayi, Jérémy Doku, Orel Mangala et Alexis Saelemaekers), parfois à cause des difficultés dans leur club (Leander Dendoncker et Aster Vranckx).

Les stats des Diables ©IPM Graphics

De 6 à 55 jours

Domenico Tedesco doit tenir compte du manque de compétition, mais aussi de la durée des “vacances” de chacun. Jan Vertonghen a par exemple dû suivre un programme spécial pour compenser les 55 jours entre le dernier match d’Anderlecht et la rencontre de samedi.

Les joueurs de Premier League, de Bundesliga et d’Eredivisie ont également eu une semaine de repos supplémentaire par rapport aux autres. Romelu Lukaku et Michy Batshuayi arriveront quant à eux mercredi sans rien avoir perdu du rythme de la compétition puisqu’ils ont respectivement joué samedi et dimanche.

Les buteurs en forme

Ces deux derniers arriveront aussi avec une certaine dose de confiance, même si Lukaku devra d’abord digérer sa défaite et sa grosse occasion manquée en finale de la Ligue des champions. Avec 14 réalisations cette saison à l’Inter, Big Rom n’est que le troisième meilleur buteur de la sélection actuelle, mais il a brillé ces dernières semaines (9 buts depuis avril).

Michy Batshuayi (20 buts) a terminé très fort sa campagne avec un doublé dimanche pour offrir la Coupe de Turquie au Fenerbahçe. Ses deux mois d’absence sur blessure l’ont toutefois empêché de terminer la saison en tant que meilleur buteur belge à l’étranger, puisque Loïs Openda a fait encore mieux (21). L’attaquant du RC Lens a achevé en boulet de canon sa première saison en Ligue 1, pour probablement s’offrir un joli transfert vers Leipzig.

Trésor remplace KDB

Il n’a pas fait aussi bien que Kevin De Bruyne (29 passes décisives), mais Mike Trésor se défend plutôt bien avec ses 24 assists, très loin devant les totaux d’Hans Vanaken, Romelu Lukaku ou Olivier Deman (7). Avec une action décisive toutes les 112 minutes, le Genkois s’invite aussi au milieu des Openda (112 minutes), Lukaku (95 min.) et Batshuayi (85 min.) parmi les Diables les plus efficaces.

L’ailier du club formateur de… KDB se charge aussi de remplacer le joueur de City au sommet du classement des meilleures notes de la saison. Avec un joli 7,05/10, Mike Trésor est uniquement devancé par Thibaut Courtois (7,11/10), auteur d’une nouvelle grande saison avec le Real Madrid même s’il n’a remporté “que” la Coupe du Roi et la Coupe du monde des clubs.

Derrière eux, Loïs Openda (6,95/10) profite de ses superbes statistiques en Ligue 1, alors que Johan Bakayoko (6,85/10) a passé avec brio son examen d’entrée dans l’équipe première du PSV. Aster Vranckx (6,12/10) n’est en revanche pas parvenu à franchir le pas au Milan AC, alors que Youri Tielemans (6,32/10) est pénalisé par sa décevante saison à Leicester City.

