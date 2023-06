Avec Berlusconi, le foot était à la fois populaire et populiste

La mort de Silvio Berlusconi laisse le football orphelin de l’une de ses personnalités les plus fortes et les plus polémiques. En rachetant en 1986 le Milan AC, Il Cavaliere a, sans le savoir, donné le coup d’envoi d’une nouvelle ère. Jusque-là, la plupart des dirigeants des grands clubs présentaient un profil plutôt discret. Berlusconi était tout le contraire. Entrepreneur visionnaire et glamour, patron de multiples médias, il a exporté, à coups de lires et de délires, ses méthodes sulfureuses de réussite dans le Calcio. Habitué à transférer les plus grandes stars de la télé sur ses chaînes privées, il a utilisé le même stratagème à la tête du club rossonero avec, en toile de fond, une collection de titres.