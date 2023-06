Kylian Mbappé, maître de son propre jeu

Lettre compte triple

Mai 2022. À défaut de céder à la drague du Real Madrid, Kylian Mbappé accepte de rester au PSG. Mais à ses conditions : un salaire brut de six millions d’euros par mois et l’obtention de certaines garanties sportives. Le club annonce alors la prolongation de sa star jusqu’en 2025, en oubliant évidemment de préciser qu’une clause dans le nouveau contrat lui permettait de garder le contrôle sur la durée.

En réalité, ce contrat ne portait pas sur trois saisons mais sur deux, avec une option sur la troisième qu'il devait activer ou non avant le 31 juillet 2023. L'attaquant de 24 ans a toutefois déjà pris sa décision. Et selon L'Equipe, une lettre officielle signifiant son intention de ne pas activer cette troisième année de contrat a été envoyée à la direction du PSG ce lundi.

Cette lettre change évidemment tout : son contrat s'achèvera le 30 juin 2024 et le joueur pourra théoriquement négocier librement avec d'autres clubs dès le 1er janvier prochain. Dans un communiqué transmis à l'AFP, Kylian Mbappé explique que "la direction du club en charge de sa prolongation", signée il y a un an, a été informée dès "le 15 Juillet 2022 de sa décision et le courrier avait pour seul objectif de confirmer ce qui avait déjà été précisé oralement au préalable."

Échec à l’Emir

Kylian Mbappé entrera donc officiellement d’ici moins de trois semaines dans la dernière année de son contrat à Paris. Ce qui place la direction et les propriétaires qataris dans une situation délicate où seuls trois scénarios sont possibles.

Le premier serait de convaincre le joueur, à coups de millions et de promesses, de finalement prolonger. Le deuxième est d'accepter la fatalité en conservant le joueur la saison prochaine pour le laisser partir gratuitement en juin 2024. "Mais le PSG a mis tellement d'investissement sur Mbappé qu'une solution devrait être trouvée. Je n'imagine pas que ça ne se termine pas bien", estime Jean-Michel Aulas, l'ex-président de l'OL, au micro de RMC.

Le dernier scénario, et qui semble désormais probable, serait que le club décide de vendre le joueur dès cet été pour récupérer une certaine somme d’argent avant de le voir s’en aller librement.