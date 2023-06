Sur sa lettre au club parisien il explique que la lettre n'a pas été envoyée pendant le rassemblement mais avant. "Il n'y a plus grand chose qui me choque (...) "Je ne pensais pas qu'une lettre ça tuait quelqu'un ou que j'avais offensé quelqu'un, on ne peut pas contrôler les réactions mais ça m'importe peu."", déclare Mbappé.

Emmanuel Macron maître de son avenir ?

"Quelle influence a le président ? Sur ma carrière aujourd'hui, en 2023, aucune. Il souhaite que je reste à Paris, mon objectif est de rester, on est sur la même longueur d'ondes", a expliqué l'attaquant.