Sans la moindre chance sur le but gag inscrit avec l’aide de Mangala. Mais qu’est-ce qu’il a sorti un arrêt de classe mondiale sur le tir à bout portant de Posch.

Castagne 6

Il a fait son travail défensif, mais offensivement il n’a pas pu être très utile. Il avait comme tâche de renforcer l’axe de l’entrejeu en possession du ballon, mais cela n’a pas vraiment fonctionné.

Dendoncker 6

Remplaçant de Vertonghen, il n’a pas toujours eu facile face à ce redoutable Gregoritsch, mais il s’est quand même débrouillé. Il a sauvé les meubles sur un contre de ce même Gregoritsch.

À lire aussi

Faes 6

Sa reprise de la tête sur un corner en début de seconde mi-temps a failli faire mouche. Pas toujours le meilleur à la relance et il ne s’est pas toujours compris avec Dendoncker, mais sa prestation était correcte.

Theate 5,5

Le manque d’automatismes défensifs avec Doku a parfois provoqué des problèmes. Il a dégagé plusieurs centres mais a aussi commis l’une ou l’autre erreur de placement.

Mangala 6

Début de match impressionnant, avec trois récupérations de balle consécutives. Mais sa déviation malencontreuse sur la reprise de Gregoritsch n’a pas aidé son équipe. Il a moins tapé à l’œil par après.

À lire aussi

Tielemans 5

Malgré sa bonne volonté, il n’était pas dans le match. Sa première très bonne passe – à la 40e – a mené à la meilleure occasion de la première mi-temps. Mais il n’a pas saisi sa chance. Son tir sur la barre à la dernière minute a failli sauver son match.

Carrasco 5

Il se cherchait dans sa position axiale derrière Lukaku. Il n’a pas su cacher qu’il est plus utile sur le flanc. Il a pourtant failli inscrire le 2-1 mais son tir était un rien trop croisé.

Lukebakio 7

Ses premières passes manquaient de précision, mais il était l’auteur du premier geste technique qui a fait vibrer le stade. Quand il avait le ballon, il y avait du danger dans l’air. Il a failli marquer le 1-1 après une action individuelle et il était à la base de l’action menant au 1-1.

Doku 7

On l’a senti chaud dès le premier coup de sifflet. Il était intenable mais sa dernière passe n’aboutissait pas. De temps en temps, il s’est un peu compliqué la vie en voulant forcer les choses, mais cela fait partie de son jeu. Il a enchaîné les efforts jusqu’à sa sortie.

Lukaku 7,5

Il a mis toute sa frustration dans le tir foudroyant et précis avec lequel il a trompé Schlager. Son 73e but comme Diable était une perle et vaut de l’or. Pour le reste, il a souvent attendu en vain qu’un centre aboutisse sur sa tête, mais Alaba était très fort. Il a failli inscrire le 2-1 dans les arrêts de jeu.

À lire aussi

Bakayoko 6,5

Il a pris l’initiative dès sa montée au jeu mais lui non plus, il n’a pas donné le centre parfait.

Tedesco 7

Aussi bien son équipe de base que ses changements étaient logiques. Il a tout mis en œuvre pour que son équipe l’emporte.