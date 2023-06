Bakayoko : Lukaku est un attaquant extraordinaire. Nous avons un effectif solide et si je peux marquer, c'est encore mieux. J'ai été soulagé lorsque j'ai marqué, car nous n'avons pas eu un match facile. Le coach avait dit dans le vestiaire qu'il fallait faire preuve de patience et que ce ne serait pas un festival. Le coach m'a donné confiance en me laissant jouer pendant 90 minutes. J'essaie de lui rendre cette confiance sur le terrain et je suis content avec ce but.

Carrasco : Nous devons essayer de remporter tous nos matchs, mais la rencontre d'aujourd'hui était très importante. Nous sommes déjà venus ici plusieurs fois et il est toujours difficile de marquer le premier but. Le groupe avait envie de gagner, même si ce n'était pas facile sur ce terrain. Nous avons eu du mal en début de match, mais nous avons bien géré et nous repartons avec les trois points. En ce qui concerne Thibaut Courtois, le coach a été très clair avec nous. Courtois fait partie des cadres de l'équipe. Il est l'un des trois capitaines et le brassard n'est pas important. Nous n'avons pas eu l'occasion de discuter avec lui. Il y a peut-être une autre raison pour son départ, mais le capitanat était l'une des raisons. Nous étions forcément un peu déçus, mais nous devons continuer d'avancer.

Sels : Je me suis concentré sur mon match et non sur l'histoire de Courtois. Je savais que j'allais jouer depuis dimanche et j'ai essayé de marquer des points, car je sais qu'il reste encore des matchs et que l'Euro arrive. Je suis très content. Je ne sais pas exactement ce qui se passe avec Courtois, mais je me suis concentré uniquement sur mon match.

Tedesco : Nous sommes heureux de ramener les trois points à la maison. L'Estonie a mis beaucoup d'intensité et ce n'était pas simple. C'était un match difficile et nous sommes satisfaits du résultat. Il faut souligner le bon match de l'Estonie, mais il est vrai que nous n'avons pas joué assez rapidement et avec suffisamment de qualité. Lukaku est en bonne forme et il est très important pour nous. Il y a encore des choses à améliorer, mais c'était plutôt pas mal. Nous avons de la qualité dans le groupe et je dois faire l'analyse rassemblement après rassemblement.