Le CEO de l’Union Saint-Gilloise, Philippe Bormans, quitte le conseil d’administration de la Pro League: "Ce C.A. ne correspond pas à mes valeurs"

Depuis un peu plus d'un an, celui-ci a été ramené à six membres, dont deux indépendants. Le G5 (Bruges, Genk, Gand, Antwerp, Anderlecht) compte deux administrateurs, Wouter Vandenhaute (Anderlecht) et Sven Jaecques (Antwerp); la D1B en a un, Harm Van Veldhoven (Lommel). Et, au milieu de ces groupements d'intérêts, le directeur de l'Union se sent isolé et peu écouté, alors qu'il représente tout de même la majorité des clubs de première division.

"Avant le plan Football First, il y avait plus de représentants des petits clubs, mais il y a un déséquilibre, maintenant", explique-t-il au Nieuwsblad. "C'est tout simplement impossible. Je n'ai aucun impact de cette manière, car nous ne sommes pas pris en compte. Ce système est injuste, il ne reflète pas fidèlement la structure de nos clubs professionnels. Il ne correspond pas à mes valeurs. Alors je préfère m'en aller", conclut-il.

Le sujet a été brièvement abordé lors de l'assemblée générale de ce mardi, mais un nouveau représentant du K11 n'a pas encore été désigné pour lui succéder.