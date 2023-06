Luis Enrique, ce curieux mélange de Mourinho et Guardiola

Luis Enrique est un sanguin, volontiers provocateur. Il fut d’ailleurs l’un des rares joueurs à avoir porté successivement les maillots du Real et du Barça. Son style de jeu, comme coach, est scellé dans le marbre avec une obsession du contrôle du ballon et un football très technique. Ses méthodes de travail et sa communication sont, en revanche, bien plus floues et originales. Borné, l’homme a ses têtes et n’est pas dans le compromis "à la belge".

Il n’a jamais hésité à laisser une star sur le banc. Et on est curieux de voir ses relations avec les médias français, lui qui n’a accordé aucune interview individuelle lorsqu’il était sélectionneur de la Roja et qui préférait le Twitch aux conférences de presse ! Qui sait ? Avec ce meneur d’hommes improbable, le PSG trouvera-t-il enfin le mentor qui le conduira vers la Coupe aux grandes oreilles. Pour rappel, c’est lui qui était sur le banc du Barça lors de la fameuse remontada face au PSG…