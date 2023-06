"C’est correct. L’adversaire a été bon, et cela ne devrait pas nous surprendre, mais j’ai trouvé l’équipe nerveuse. On était trop léger, pas capable de répondre à la pression, de bouger le bloc. On n’a pas assez trouvé les espaces et il a manqué de la qualité dans les passes."

Comment l’expliquez-vous ?

"Jouer ici n’est pas facile, déjà. On a des jeunes joueurs, une nouvelle équipe. Ce n’est pas un manque de personnalité et ce qui s’est passé avec Thibaut (Courtois) n’a pas eu d’influence. Je ne voulais pas en parler avant les matchs, mais il faut aussi tenir compte des absences. De Bruyne, Onana, Trossard, on ne les remplace pas comme ça."

Heureusement il y a Lukaku…

"Son premier but a été important, il a permis de changer le fil du match, on a été moins nerveux ensuite."

Vous avez lancé trois nouveaux. Quelle est votre analyse ?

"J’ai trouvé la prestation de Bakayoko très bonne, notamment dans son repositionnement défensif. Il a fait les efforts. Aster (Vranckx) a bien travaillé aussi. En l’absence d’Onana, il me fallait un profil qui lui ressemble et Aster est celui qui s’en rapproche. Il manque de rythme, on le savait, mais il a bien fait le boulot. Mike (Trésor), enfin, a été très bon, même si ce n’était pas toujours facile de le trouver entre les lignes."

Thibaut Courtois a commenté votre conférence de presse. Qu’en dites-vous ?

"Je préfère ne pas réagir. Tout a été dit hier. J’essaie d’être honnête et le reste n’est pas un problème, je ne vais pas régler cela par médias interposés."

Sels : "J’ai essayé de ne pas prendre en compte les éléments extérieurs"

Matz Sels a disputé ses toutes premières minutes avec l'équipe nationale. Le portier de Strasbourg a gardé la clean sheet. "Lukaku a fait la différence, a commencé l'ancien d'Anderlecht et de La Gantoise. "Il nous a donné confiance." Sels a profité de l'état physique de Koen Casteels et, bien sûr, du départ controversé de Thibaut Courtois. "J'ai essayé de ne pas trop prendre en compte les éléments extérieurs. Depuis dimanche, je suis concentré à fond. Je ne pouvais pas faire plus. J'ai peu joué et c'est bien d'avoir pris du crédit. J'ai eu un peu de boulot, mais c'est parfois ce genre de match qui peut mettre un gardien en difficultés."

"Courtois ? Le coach a fait son job, comme nous"

Wout Faes s'impose doucement et sûrement dans l'axe de la défense. Il n'a pas manqué une seule minute depuis l'intronisation de Domenico Tedesco. "Nous devons avoir l'ambition de terminer premiers, de dépasser l'Autriche en septembre, a dit l'ancien de Reims, sans pour autant oublier d'évoquer le sujet chaud de ce rassemblement. Courtois ? Nous verrons bien s'il revient. C'est difficile d'en parler. Ce n'est pas moi qui décide. Le coach a fait son job, comme nous."