Onana veut quitter Everton, Arsenal fait le forcing pour Lavia

D'après certains collègues de la presse anglaise, Amadou Onana (21 ans) serait "très malheureux" à Everton et "souhaiterait absolument quitter" les bords de la Mersey. Le milieu a joué un rôle clé dans la campagne des Toffees cette saison, notamment dans la lutte contre la relégation du club. Chelsea, qui suit le Diable (blessé et donc absent du rassemblement) depuis plusieurs mois désormais, est toujours intéressé par son profil, dont le prix est estimé entre 55 et 60 millions €. Tout comme Arsenal.