Pourquoi un départ de Lukaku vers le Milan AC est improbable mais pas impossible

Le célèbre quotidien aux feuilles roses se base sur deux éléments. Le premier concerne la possible vente de Sandro Tonali à Newcastle qui pourrait rapport près de 70 millions € aux Rossoneri. Un contrat avec un salaire de 8 millions € par an serait même déjà prêt pour l’élégant milieu de terrain italien qui dispute actuellement l’Euro U21.

Cette vente créerait ainsi la puissance financière nécessaire pour recruter un grand attaquant, nécessaire pour compenser la retraite de Zlatan Ibrahimovic, le probable départ de Divock Origi et épauler Olivier Giroud qui, du haut de ses 36 ans, aura besoin de renfort. Si le nom de Loïs Openda avait un temps été cité, c’est finalement vers la piste Lukaku que se dirigeraient les dirigeants milanais.

Une offre à 40 millions ?

Selon Sky Sports, une rencontre entre le club d’Alexis Saelemaekers et l’entourage du Diable rouge aurait même déjà eu lieu ces dernières heures. Leur idée serait d’acheter définitivement l’attaquant en proposant un montant avoisinant les 40 millions € à Chelsea, que Lukaku doit théoriquement rejoindre après ses vacances en attendant un probable départ.

Cette idée pourrait bien séduire les Blues et leur président Todd Boehly qui préfèrent sans doute vendre le Belge à bon prix plutôt que de négocier un nouveau prêt avec l’Inter. Beppe Moratta et Piero Ausilio, les directeurs sportifs nerazzurri, ne seraient en effet pas en mesure de faire monter les enchères avec le Milan AC, malgré la probable vente de Marcelo Brozovic à un club d’Arabie saoudite.

Resterait toutefois encore à convaincre Lukaku lui-même. Ce qui est évidemment très loin d’être gagné. Le joueur n’a cessé de répéter son attachement à l’Inter et sa volonté de rester. Vu la saison difficile qu’il vient de traverser, on l’imagine très mal revenir sur ses promesses et mettre un coup de poignard dans le dos de ses supporters. Et on suppose aussi que le comité d’accueil des tifosi du Milan AC ne serait pas vraiment amical.

On est donc encore très loin de voir Lukaku jouer en noir et rouge. En revanche, cette rumeur provocante pourrait bien pousser l’Inter à redoubler d’efforts dans ses négociations pour le conserver.