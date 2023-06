Quel médicament prescrire pour une indigestion de foot ?

Mais cet agenda démentiel, ficelé avec les bénédictions de l’UEFA et la Fifa, génère également d’autres conséquences à tous les niveaux. Avec des joueurs en souffrance, la qualité des rencontres est à la baisse. Et, parallèlement, les audiences télé sont également touchées par cette avalanche quotidienne de rencontres plus ou moins intéressantes. C’est bien connu : trop de foot tue le foot. Qui donc avait encore la force de se passionner, le week-end dernier, pour la phase finale de la Ligue des nations ? Oui, il serait temps que la grande famille football se mette à table – avec le support de l’intelligence artificielle ? – pour trouver un compromis autour d’un calendrier qui respecte les intérêts de tous : les télés, les sponsors, les entraîneurs, les joueurs et le public.

Qui sait ? Avec près de soixante matches à son compteur personnel cette saison, Thibaut Courtois avait peut-être aussi besoin de souffler !