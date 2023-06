Le genou a été mis à terre le 4 juin 2022, peu de temps après la victoire du Real Madrid lors de la Ligue des Champions. Et c’est ce week-end que les amoureux vont officialiser les choses lors d’une prestigieuse cérémonie de mariage dans le sud de la France, comme le rapporte HLN. Sans vouloir donner des détails qui pourraient être donnés à la presse, le couple a convié ses invités à prévoir le transport et un logement dans la région de Nice et Monaco. Le lieu est quelque part autour de Cannes.

Si le lieu exact n’a pas été donné, d’autres détails ont été livrés au public, et ça laisse penser que ce mariage va être l’événement de l’année. En effet, 310 personnes ont été conviées à l’événement et, parmi eux, des célébrités appartenant aux deux univers des fiancés, tels que Karim Benzema, Luka Modric ou Florentino Perez, le président du Real. Côté Mishel Gerzig, on retrouve par exemple Omar Nodelman et Katya Levin, deux célèbres mannequins.

Les amoureux, qui se sont confiés à Vanity Fair, ont expliqué que “ce sera une cérémonie en petit comité, romantique et amusante, puis une grande fête avec plein de musique. On adore danser le Reggaeton”, se réjouissent-ils.

Les dates à bloquer ? Le 25, 26 et 27 juin, peut-on lire sur l’invitation, qui comprenait un document réclamant le secret quant aux détails du mariage. Le dimanche 25 aura lieu une pré-fête. Le mariage, mêlant religion catholique et juive, reprendra ensuite les traditions des deux fiancés, en pratiquant par exemple le rituel de casser un verre avec son pied pour conclure la cérémonie, suivi du’Mazel Tov', “bonne chance” en hébreu.